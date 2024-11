Correttori sotto i 10 euro: l’esperta ce ne consiglia 5 (efficaci e virali)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos viso con correttori occhiaie

Il correttore è un must have nel kit trucco di ognuno di noi, l’ideale per cancellare le occhiaie e le piccole discromie. Ma quale acquistare? L’esperta ci consiglia 5 prodotti top che uniscono un prezzo low cost con un’ottima resa, svelandoci come usare al meglio i correttori a seconda delle esigenze.

Come capire che tonalità di correttore prendere

“È molto difficile capire quale correttore scegliere” – ci spiega l’esperta make up artist Clara Battaglia – “Le occhiaie infatti variano da persona a persona. Ci sono però delle regole di base da seguire”.

Verde, giallo o arancione, i colori dei correttori sono studiati per correggere le discromie e rendere meno evidenti le occhiaie, utilizzando il metodo della neutralizzazione dei colori.

Resta il dilemma di come sceglierli. Ce lo spiega l’esperta: “Le occhiaie che tendono al blu necessitano di correttori pesca e aranciati, per le occhiaie viola sono perfetti i correttori tendenti al giallo, mentre per le occhiaie marroni sono consigliabili i correttori aranciati”.

“Infine quando abbiamo delle occhiaie particolarmente scure” – conclude la make up artist – “Possiamo applicare un correttore aranciato alla base è uno più giallo sopra per illuminare”.

Come stendere bene il correttore

Un altro dilemma riguarda l’applicazione del correttore. Come stendere il prodotto per ottenere l’effetto desiderato? Tutto dipende, come ci spiega l’esperta, dalla texture e dalla consistenza del correttore.

“Alcuni prodotti si possono applicare semplicemente con le dita per comodità, ad esempio quelli particolarmente pastosi oppure quelli in cake” – ci racconta – “In alternativa consiglio la spugnetta. I correttori liquidi invece andrebbero applicati sempre utilizzando un pennello a fibre sintetiche largo, l’ideale per regalare un effetto naturale”.

“Infine dopo aver trovato la tonalità giusta di correttore” – aggiunge Clara Battaglia – “Ricordiamo una regola importante: bastano poche gocce e va applicato solamente dove serve, senza esagerare. Mi raccomando”.

I migliori correttori low cost

Costano meno di 10 euro e uniscono un’ottima qualità ad un prezzo super. Sono i correttori low cost scelti dall’esperta: 5 bestseller che puoi trovare su Amazon per cancellare occhiaie, discromie e piccoli difetti della pelle del viso.

Correttore Maybelline Cancella Età

Correttore Maybelline cancella età Correttore per occhiaie e piccole rughe

Amatissimo su Amazon, il correttore Maybelline Cancella Età ha una formula arricchita con bacche di Goji e Haloxyl, due attivi antietà.

“Adoro la sua formulazione super idratante e coprente – ci spiega l’esperta – Ottimo pure l’applicatore, morbidissimo e facile da usare. In più il prodotto ha una durata medio-lunga ed è adatto per le pelli mature e non”.

Correttore NYX Can’t Stop

Con una formula vegana e tantissime colorazioni (ben 24!) adatte a tutti i tipi di pelle, il correttore NYX Can’t Stop ha un’ottima durata e un finish matte, semplice da sfumare.

“Apprezzo la sua coprenza, inoltre la formulazione è super idratante”, ci rivela l’esperta. E le recensioni sembrano confermare!

Correttore stick Essence

Costa meno di 3 euro ed è un prodotto super per coprire le occhiaie: si tratta del correttore stick di Essence, opacizzante e adatto a tutti i tipi di pelle.

“Mi piace perché è un prodotto comodo da portare in borsa per effettuare i ritocchi durante la giornata. Il packaging in stick inoltre rende l’applicazione più semplice, anche con le dita”.

Correttore e.l.f Hydrating Satin

Recensioni altissime e performance ottime pure per il correttore e.l.f Hydrating Satin. “Ha una coprenza medio-alta – spiega l’esperta -, con varie tonalità che consentono facilmente di trovare quella adatta”.

Correttore e.l.f. Camo Color Corrector

“L’ultimo correttore che consiglio è l’e.l.f. Camo Color Corrector. Il prodotto è disponibile in varie tonalità (blu, verde, arancione, pesca e giallo) – svela Clara Battaglia -. Si può usare in aggiunta al correttore classico, magari in una giornata in cui notiamo le occhiaie marcate o presentiamo dei rossori. Il blu invece è ottimo se il fondo che abbiamo è particolarmente aranciato. Infine consiglio il giallo per illuminare il correttore, aggiungendolo, ovviamente, con parsimonia”.