L’haircare più efficace si fa di notte, con il siero best seller (e ora in sconto) che può avere anche tu

Prendersi cura dei capelli per averli più sani, belli e forti? Certo che sì, ma che fatica! Certo, per avere una chioma sempre splendida ci sono dei passaggi che non dovremmo mai dimenticarci, e per farli nel modo corretto più che fatica ci vuole tempo. E tutte noi sappiamo quanto a volte sia difficile trovarlo. Niente chioma al top quindi? Assolutamente no, perché la soluzione esiste e ce la dona Kérastase, con un siero miracoloso per capelli – e che trovate adesso in sconto su Amazon – che dona nuova vita alla chioma sfruttando le ore notturne, con il minimo sforzo da parte vostra e tutto il tempo che gli serve per agire senza “rubarne” alle vostre giornate.

Il siero notte per capelli che aspettavi è in sconto

Parliamo del siero notte per capelli di Kérastase Nutritive 8h Magic Night Serum, un vero alleato per il benessere della chioma e che agisce come un trattamento professionale e nutriente per la chioma, dalle radici alle punte. Un prodotto che, oltre a previene la secchezza dei capelli, evitando che si formi l’effetto crespo, agisce anche come un rinforzante e riparatore per le punte, andando a creare come una barriera che protegge la chioma dallo sfregamento con la federa del cuscino.

Spesso, infatti, si tende a trascurare questo importante dettaglio, ma i capelli durante i movimenti notturni, vengono sfregati ripetutamente contro la stoffa della federa o delle coperte, soprattutto se si hanno i capelli molto lunghi, e questo può generare delle rotture, soprattutto in corrispondenza delle punte, più sottili e fragili. Un problema che si può arginare proprio grazie al siero notte per capelli di Kérastase.

Come agisce il siero di Kérastase Nutritive 8h Magic Night Serum

Un prodotto mirato, efficace e dagli effetti immediati già dopo il primo utilizzo, che vanta una formulazione ricca di principi e di ingredienti che si è solite trovare all’interno dei prodotti per la skincare, come la niacinamide, che ha delle potenti proprietà protettive e nutrienti, acidi grassi, vitamine, proteine di origine vegetale e glicerina.

Un siero altamente performante e che nutre e protegge a fondo la chioma, agendo come farebbe una crema viso notte, ma sui capelli. Il Siero notturno 8H Magic Night Serum, infatti, sfrutta il potere che la pelle e i capelli hanno di rigenerarsi durante la notte, idratando e riparando la fibra capillare durante le ore notturne e senza nessuno sforzo da parte vostra. Un siero dalla texture cremosa, che lascia una sensazione setosa sulla chioma e che si applica facilmente, trasformando visibilmente i capelli nell’arco di 8 ore.

Un boost benessere per la chioma

Un prodotto che non unge e non appesantisce la chioma, che si applica quotidianamente sui capelli asciutti o umidi e solo da metà lunghezze e fino alla punte, senza sporcarli o appesantirli, e lasciandoli pronti e perfetti per la mattina dopo.

Un boost di vitalità e benessere per la chioma, perfetto per prendersene cura senza doverci pensare troppo e sfruttando la magia che il nostro corpo fa durante la notte, e lasciando i capelli morbidi, setosi e più facili da pettinare, senza bisogno di risciacquo e con un finish impeccabile, come foste appena state in un salone di bellezza.

Insomma, il siero notte per capelli di Kérastase è la rivoluzione per la chioma che stavate aspettando e il momento giusto per approfittarne è adesso.

