Questa maschera per capelli rovinati agisce in soli 4 minuti e ora ti costa quasi la metà

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos maschera capelli

Agisce in soli 4 minuti e regala una chioma favolosa, riparando in profondità i capelli danneggiati: si tratta della magia di K-18 una maschera capelli leave in diventata virale su Instagram e TikTok.

Questo trattamento contro doppie punte e ciocche bruciate da tinte e dall’azione degli agenti atmosferici ha conquistato i creators di tutto il mondo. E non è un caso. La hair mask K-18 infatti promette risultati eccezionali in pochissimi minuti, utilizzando una piccola quantità di prodotto e senza dover risciacquare la chioma.

In poche parole: funziona e anche benissimo. Lo dimostrano le tantissime recensioni positive che la maschera capelli ha ricevuto su Amazon, dove il prodotto è amatissimo e dove gli utenti mostrano i risultati ottenuti in pochi giorni.

Il prezzo? Su Amazon si trova ora a quasi la metà. Con uno sconto del 45% infatti la paghi solamente 41,99 euro anziché 76,14 euro.

Qual è la migliore maschera per capelli

K-18 non è una hair mask qualunque. La sua formulazione infatti è arricchita con la molecola brevettata K18PeptideTM, nata da oltre 10 anni di ricerca bioscientifica. Si tratta infatti di un trattamento peptidico bioattivo capace di riparare la fibra capillare in profondità in soli 4 minuti.

Questa maschera dunque è consigliata per capelli che hanno subito danni da decolorazione e colore, ma anche da styling e calore estremo. Il trattamento peptidico bioattivo si effettua direttamente a casa e in pochissimi minuti, senza risciacquo.

Il prodotto è cruelty free e vegan, con una formulazione che rafforza i capelli, li rende elastici e li rigenera. La molecola brevettata infatti consente di ricollegare le catene di cheratina danneggiate tramite la biomimetica.

Come fare la maschera capelli

Ma come si usa K-18? Per prima cosa lava i capelli con lo shampoo, ricordandoti sotto la doccia di non usare conditioner o balsami. Risciacqua la chioma dopo la detersione, utilizzando un panno in microfibra.

Per risultati eccezionali non è necessario esagerare con la quantità di prodotto, ma è essenziale utilizzarne il giusto. Parti con uno o due pump in base alla lunghezza dei capelli, allo spessore e alle condizioni. Poi distribuisci il prodotto in modo uniforme, partendo dalle radici sino alle punte.

Lascia in posa per 4 minuti, senza risciacquare. Procedi poi con la piega abituale. Se devi usare dei prodotti per lo styling potrai applicarli direttamente sulla maschera, sempre dopo aver atteso 4 minuti di posa.

Procedi con la piega come d’abitudine. Se devi aggiungere prodotti per lo styling, applicali direttamente su K18 Mask dopo il tempo di posa di 4 minuti.

Quando fare la maschera capelli

Quando fare la maschera capelli K-18? Prova ad effettuare il trattamento completo per ottenere dei risultati eccezionali, utilizzando la hair mask per 4-6 volte consecutive dopo lo shampoo.

Il consiglio in più? Prima di utilizzare questa hair mask scegli uno shampoo detox. Si tratta di un prodotto delicato, che consente di detergere a fondo la cute, rendendo il capello più ricettivo per ricevere il trattamento successivo.

