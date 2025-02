Capelli secchi e danneggiati? Il rimedio definitivo è questo trattamento (oggi in sconto)

Fonte: iStock Il trattamento definitivo per fare un rehab ai tuoi capelli rovinati

Hai mai guardato i tuoi capelli allo specchio e pensato che sembrano spenti, secchi e danneggiati? Non sei sola! Tra colorazioni, piastre, umidità, vento, smog e l’utilizzo di prodotti aggressivi, la nostra chioma subisce ogni giorno delle vere e proprie aggressioni.

Se hai già provato molti prodotti e trattamenti, ora puoi approfittare dello sconto speciale su Amazon per testare un trattamento davvero speciale per fare un vero e proprio rehab ai tuoi capelli. Stiamo parlando del Bed Head Recovery Tween Duo by TIGI, la combo shampoo e balsamo Recovery dal potere ristrutturante e idratante ideale per trattare i capelli secchi e danneggiati.

Offerta TIGI Bed Head Recovery Tween Duo (shampoo e balsamo da 750ml

Il brand TIGI nasce da Anthony Mascolo, un hairstylist di fama internazionale, icona di un’intera generazione di parrucchieri, convinto che la continua formazione sia sinonimo di progresso e successo. La sua filosofia si basa sul desiderio di oltrepassare i limiti della tecnica per accrescere le proprie capacità ed ispirare i parrucchieri di tutto il mondo. TIGI interpreta la moda creando prodotti altamente performanti, pensati per esprimere al meglio la creatività in salone, nel backstage e nei servizi fotografici.

Ecco perché i suoi prodotti funzionano per davvero! Tra questi, il trattamento Bed Head Recovery Tween Duo by TIGI ha conquistato i suoi clienti vantando ad oggi quasi 25mila recensioni positive su Amazon. Vediamo in che cosa consiste e come si utilizza.

Bed Head Recovery Tween Duo by TIGI, il trattamento professionale per capelli rovinati da fare a casa

Un trattamento ristrutturante da sogno da fare a casa tua ma con un risultato professionale: il set shampoo e balsamo pensato per capelli secchi e rovinati è una combo d’urto per salvare la tua chioma.

Lo shampoo idratante Bed Head da 750ml deterge e rimuove lo sporco restituendo freschezza e vitalità. Progettato per capelli spenti, danneggiati da tinte, colorazioni o piastre, aiuta a prevenire ulteriori danni e dona immediatamente un tocco rinvigorente alla chioma. Come si usa: massaggiare sui capelli bagnati fino a creare schiuma. Risciacquare abbondantemente.

Ora puoi proseguire con il balsamo Bed Head è un trattamento anticrespo professionale profondamente idratante in grado di rinnovare le ciocche spente rendendole luminose, sane e piene di vita. Come un pronto soccorso per capelli secchi e danneggiati, agisce dove il capello è spezzato e impedisce la formazione di fastidiose doppie punte. Come si usa: applicare dopo aver usato lo shampoo Recovery. Massaggiare testa e capelli. Risciacquare.

Ecco che, con solo due prodotti per capelli professionali da usare a casa, puoi prenderti cura dei tuoi capelli ogni giorno con uno styling da salone!

Approfittane subito: TIGI Bed Head Recovery Tween Duo (shampoo e balsamo da 750ml ciascuno) è disponibile su Amazon con il 21% di sconto, ma solo per poco tempo! Pagherai il set solamente 16,99 euro al posto di 21,52 euro!

Offerta TIGI Bed Head Recovery Tween Duo (shampoo e balsamo da 750ml

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram