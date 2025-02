Con 80.000 recensioni questo trattamento al tè verde è il rimedio per dire addio alle doppie punte

Puoi dire addio alle doppie punte con un solo prodotto super recensito, se non lo conosci ora è arrivato il momento per farlo!

Fonte: IStock Addio doppie punte con il potere del te verde

Capelli fragili, opachi e difficili da gestire? Potresti avere le doppie punte, un problema molto comune che affligge molte persone. Per capire come prevenirle e curarle, iniziamo a capire perché si formano.

Le doppie punte si formano quando la cuticola del capello si danneggia e si apre, lasciando esposta la corteccia interna. Questo può accadere per diversi motivi, tra cui, l’uso eccessivo di strumenti termici come piastre, arricciacapelli e phon ad alte temperature che indeboliscono la struttura del capello, trattamenti chimici aggressivi come decolorazioni, tinture e permanenti, una spazzolatura aggressiva (specialmente da bagnati, momento in cui non andrebbero mia spazzolati perché più fragili e soggetti a spezzarsi! ) può causare la rottura delle fibre.

Anche sole, vento e inquinamento possono disidratare e indebolire i capelli favorendo le doppie punte.

Prevenire la formazione delle doppie punte è possibile adottando alcune buone abitudini nella propria routine di cura dei capelli, tra cui, una corretta hair care routine. C’è un prodotto che, tra tutti, si è distinto per la sua qualità eccellente e i risultati reali anche sui capelli più difficili ed oggi è ance super scontato su Amazon. Stiamo parlando dello spray Revlon Professional Green Tea hair treatment, il trattamento doppie punte senza risciacquo al profumo di Tè verde con più di 80.000 recensioni su Amazon. Ecco cosa lo rende così speciale.

Offerta Revlon Revlon Professional Green Tea hair treatment

Revlon Professional Green Tea hair treatment

Lo spray Revlon Professional Green Tea hair treatment, il trattamento doppie punte senza risciacquo al profumo di tè verde apporta 10 benefici in 1 solo prodotto. Ha un’azione districante per cui permette di pettinare facilmente i capelli e dire addio ai nodi; lo spazzolamento facilitato e senza strappi è uno dei primi fattori di danno al capello, per cui più sarà semplice pettinare la tua chioma e più sarà sana e lunga.

Tra gli ingredienti che lo compongono, gli aminoacidi della seta rendono il capello fluente mentre i filtri solari riparano i capelli secchi e danneggiati dai dannosi raggi uva e uvb. Inoltre funge anche da protettore termico durante lo styling e la stiratura dei capelli. Se si usa sui capelli umidi, li rende soffici, setosi, lucenti e protetti, senza appesantirli. Mentre se si applica sui capelli asciutti, ravviva l’acconciatura e dona una finitura duratura, morbida e setosa, senza appesantire i capelli.

Offerta Revlon Revlon Professional Green Tea hair treatment

Si può utilizzare lo spray di Revlon in qualsiasi fase del capello, anche dopo alcuni giorni dal lavaggio, perché è senza risciacquo. Chi lo ha provato ha amato il profumo sensazionale che lascia sulla chioma, un mix di fragranza naturale di tè verde, lavanda francese, limone e bergamotto. Lo spray di Revlon, oltre ad essere efficace e performante, è davvero low cost e così puoi permetterti di abbinarlo anche ad altri prodotti della stessa linea.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram