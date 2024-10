Reverse washing? Sì, grazie. Cos’è l’hair care routine che promette capelli da favola

Invertire l'ordine di applicazione dei prodotti per lavarsi i capelli? Il reverse washing ci insegna come fare e i perché sono tutti da scoprire

Fonte: iStock Reverse washing, il lavaggio inverso che dona bellezza alla tua chioma

E se ci fosse un modo alternativo per lavarsi i capelli? Un modo che inverta la vostra consueta hair routine ma che vi garantisca la stessa efficacia di detersione e un plus di leggerezza e volume alla chioma? In effetti sembra proprio che un modo ci sia, il reverse washing, ovvero il lavaggio inverso dei capelli.

Una tecnica che modifica l’ordine di utilizzo dei prodotti per la cura della chioma, shampoo, balsamo ed eventuali maschere, invertendone l’applicazione allo scopo di permettere ai capelli di eliminare meglio ogni traccia di prodotto e sporco, garantendogli una leggerezza maggiore e una pulizia che duri più a lungo. Ma vediamo meglio di cosa si tratta e come si esegue il reverse washing.

Cos’è il reverse washing e come si esegue?

C’è chi li lava più frequentemente e chi meno, ma se c’è una cosa certa è che tutte sappiamo l’ordine standard di applicazione dei vari prodotti utili alla cura e alla detersione della chioma. Ma siamo certe che sia l’unico modo possibile?

Se si parla di reverse washing, infatti, le regole del gioco cambiano ed ecco che le nostre convinzioni vengono messe sotto sopra, o meglio, vengono invertite. Il motivo? Questa alternativa alla consueta routine di lavaggio della chioma, presuppone l’utilizzo dei vari prodotti in ordine opposto al metodo tradizionale, applicando prima il balsamo (o l’eventuale maschera) e solo in seguito lo shampoo, lavando via tutto quanto ciò che si è usato in precedenza. Scopo del reverse washing, infatti, è quello di lavare bene la chioma e nutrirla come si fa normalmente, ma evitando di appesantirla o di lasciare eventuali depositi di prodotto sui capelli anche dopo la detersione.

Gli step del lavaggio inverso dei capelli

Di fatto, quindi, quello che si fa durante il reverse washing è unicamente utilizzare prima il balsamo e poi lo shampoo, ma prestando attenzione a farlo nel modo giusto.

Per prima cosa, quindi, dovrete spazzolare bene i capelli, poi li si inumidisce un po’ e si applica il balsamo (non troppo) solo sulle lunghezze degli stessi, avendo cura di utilizzare il prodotto da metà chioma fino alle punte e lasciandolo agire per circa cinque minuti. Dopo aver fatto passare il tempo stabilito e aver lasciato penetrare bene il prodotto sui capelli, si passa all’applicazione dello shampoo, che andrà utilizzato solo sulle radici (e dove non si è messo il balsamo), massaggiando bene il cuoio capelluto ma senza toccare le lunghezze. Infine, si procede al risciacquo, lavando via bene ogni traccia di prodotto dalla chioma.

Il risultato? Applicare il balsamo prima dello shampoo, dovrebbe donare alla chioma una leggerezza maggiore rispetto alla detersione tradizionale, regalandole più volume ma allo stesso tempo garantendole lo stesso livello di pulizia del lavaggio classico, eliminare l’eccesso di balsamo utilizzato grazie allo shampoo successivo e permettendo alla chioma di essere ben pulita e nutrita. Ed evitando anche che i capelli si appesantiscano con il balsamo, ma senza intaccarne l’efficacia, garantendogli di rimanere puliti più a lungo.

Se lo shampoo permette di eliminare lo sporco che si accumula sul cuoio capelluto e sui capelli, oltre a regolare la produzione di sebo, il balsamo agisce come una crema idratante, utile a nutrire e ammorbidire la chioma ma anche come schermo protettivo verso eventuali agenti aggressivi dello shampoo. Funzioni che nel reverse washing non vengono alterate ma potenziate, permettendo ai capelli di rigenerarsi e di liberarsi da ogni impurità, rimando leggeri, luminosi e belli.

A chi è adatto il reverse washing

Una tecnica che si presta benissimo soprattutto per chi ha i capelli fini o per chi ha la chioma che tende ad appiattirsi, andando a minimizzare il problema, rendendolo meno visibile e donando maggior volume all’intera capigliatura. Per chi ha i capelli ricci, invece, il lavaggio inverso non è altrettanto efficace. Lo si può fare lo stesso, certo, ma il risultato non sarà molto diverso dal lavaggio classico.

