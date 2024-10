Questo olio è il rimedio definitivo per dire addio alla caduta dei capelli ed è in sconto su Amazon

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Olio di rosmarino: il rimedio per capelli forti e sani

Capelli che cadono, diradamento, ma anche doppie punte e fragilità. La soluzione per una chioma nuovamente stupenda è l’olio di rosmarino.

Un rimedio naturale, approvato dai creators di TikTok e dalle celebrity, che garantisce un boost di nutrimento ai capelli, stimolando crescita e robustezza.

L’occasione per provarlo ce la offre Amazon, dove puoi trovare l’olio di rosmarino in offerta. L’occasione giusta per regalare una coccola extra alla tua chioma.

Olio di rosmarino per capelli: i benefici

L’olio di rosmarino ha numerose proprietà che consentono di combattere la caduta dei capelli e ottenere una chioma favolosa. Prima di tutto è un antiossidante naturale, possiede inoltre proprietà tonificanti, antibatteriche e antivirali.

Permette di stimolare il microcircolo, agendo sui capelli indeboliti o che tendono a diradarsi. Il prodotto in offerta su Amazon viene fornito con l’apposito massaggiatore per il cuoio capelluto, consentendoti di effettuare una vera e propria hair care routine.

Massaggiando l’olio sul cuoio capelluto andrai a migliorare la circolazione, agendo direttamente sui bulbi piliferi e migliorando l’irrorazione di ossigeno e sangue.

Questa azione permette di purificare, stimolare la crescita, ma anche pulire la cute e purificarla.

Non solo: il bello di questo olio essenziale è che si può usare anche su ciglia e sopracciglia, per la cura della pelle e per effettuare massaggi sul corpo.

Come si usa l’olio di rosmarino per i capelli?

Puoi utilizzare l’olio di rosmarino sui capelli come preferisci, dando un vero e proprio boost di benessere alla tua chioma. Se lo desideri puoi aggiungere due o tre gocce di prodotto allo shampoo che utilizzi di solito per lavare i capelli.

In alternativa puoi realizzare un impacco per il cuoio capelluto prima dello shampoo, aggiungendo cinque o sei gocce di olio ad un olio vettore. Ricordati in questo caso di effettuare un massaggio energico, frizionando con l’apposita spazzola per stimolare il microcircolo.

Quante volte usare l’olio di rosmarino?

L’uso dell’olio di rosmarino dovrebbe seguire sempre la frequenza dei tuoi lavaggi. Puoi aggiungerlo ogni volta che ti lavi i capelli allo shampoo e realizzare il massaggio a giorni alterni.

Ricordati di utilizzare sempre un olio vettore, ad esempio l’olio di mandorle dolci oppure l’olio di jojoba, da mescolare con quello di rosmarino. In questo caso dividi la chioma in grandi ciocche, poi applica il prodotto sulla cute.

Dedica almeno tre minuti al massaggio, usando l’apposito massaggiatore in gomma, poi lascia in posa l’olio per almeno mezz’ora. Infine risciacqua la chioma, effettuando un normale shampoo e applicando il balsamo.

Quando arrivano i risultati? La costanza è essenziale in questi casi per vedere da subito una chioma più folta e bella. Cerca di seguire gli step indicati, dedicando il giusto tempo al massaggio (che è fondamentale ed efficace).

Se vai di fretta ricordati di aggiungere l’olio di rosmarino allo shampoo. In questo modo riuscirai comunque a garantire ai capelli una cura speciale.

Chi l’ha provato ne è convinto: questo prodotto funziona, è facile da utilizzare e garantisce dei risultati visibili in poche settimane, lasciando la chioma morbidissima e super folta.

