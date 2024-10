La maschera per capelli effetto specchio è virale e funziona davvero

Il prodotto in trend su TikTok arriva dal Giappone ma lo puoi trovare anche su Amazon. Ecco di cosa si tratta e come agisce

Fonte: GettyImages

Tutti sogniamo capelli luminosi, lucidi e rimpolpati ma ora abbiamo una nuova alleata e funziona davvero. Non si tratta dell’ennesimo trattamento ”miracoloso” ma di una maschera giapponese dalle numerose proprietà nutrienti che regala alla chioma un aspetto sano ed extra shine: stiamo parlando della virilissima maschera per capelli del brand giapponese Shiseido Fino Premium Touch, ad oggi una delle più vendute su Amazon.

La maschera ha una consistenza ricca e gelatinosa che va ad agire in pochi minuti sui capelli secchi e danneggiati. La maschera va a lavorare sull’idratazione e la riparazione del capello mentre, grazie alla sua capacità occlusiva, chiude e sigilla le cuticole. Proprio questo passaggio permette anche ai capelli più porosi e danneggiati di liberarsi dell’effetto crespo per apparire disciplinati e luminosi per molti giorni.

La Fino Premium Touch di Shiseido è arricchita con sette ingredienti attivi, tra i quali la cheratina idrolizzata (già presente naturalmente sul capello), squalane (un derivato dello squalene, sostanza già presente nella nostra pelle come idratante naturale ma che con l’età viene prodotto sempre in quantità minori), pappa reale iper nutriente e peptide di perla, fondamentale per ottenere l’effetto specchiante. Nonostante sia famosa per far ottenere proprio l’effetto specchio, la maschera è indicata sia per capelli naturalmente lisci che per capelli mossi o ricci. Inoltre è ideale per capelli decolorati o trattati con prodotti chimici perchè va a ripristinare la naturale texture del capello anche quando ormai la soluzione sarebbero state solo le forbici.

Come si utilizza

La maschera Fino Premium Touch, essendo molto ricca e nutriente, va utilizzata al massimo due volte alla settimana e, come tutte le maschere, si applica dopo lo shampoo. L’ideale è tamponare con un panno in microfibra tutta l’acqua in eccesso prima di iniziare a stendere il prodotto. Per non appesantire i capelli, evita la zona della cute e concentrati solo sulle lunghezze e lasciala in posa dai 10 ai 15 minuti. Infine, sciacqua abbondantemente con acqua tiepida. Attenzione alla quantità di calcare che hai nell’acqua della doccia in quanto questa potrebbe compromettere il risultato finale! In questo capo, potresti optare per lo sciacquo finale con dell’acqua filtrata o in bottiglia.

Procedi con la classica asciugatura dei capelli e ammira la tua chioma sana, nutrita e su cui ci si può specchiare!

Ultimo ma non per importanza, se anche tu ami utilizzare prodotti che aiutino i tuoi capelli a profumare per giorni, allora la maschera Fino Premium Touch fa esattamente al caso tuo. Le recensioni di chi l’ha già provata sottolineano proprio la capacità di questo prodotto di profumare per giorni anche dopo il primo lavaggio.

Affidarsi a Shiseido per la cura dei tuoi capelli è una scelta sicura e intelligente, motivata dalla storia ormai ultracentenaria del brand giapponese che ha fatto sella cura della persona una vera e propria missione, sempre secondo i principi orientali orientati al benessere della persona in senso olistico.

