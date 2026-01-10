Capelli corti, le tendenze dell’inverno 2026 tra audacia e praticità: da Lily Collins a Bianca Balti

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Lily Collins

In una sola notte saremo anche passati da un anno ad un altro, ma nulla sembra essere davvero cambiato. Almeno, non ancora: se i passati dodici mesi avevano visto il trionfo dei tagli corti — spesso addirittura cortissimi — sulle mitiche chiome da sirena, le cose non cambieranno affatto nel 2026. O non nell’immediato, comunque: continua la gloria del corto, per la gioia delle personalità più audaci, ed a capo di questo movimento che sa un po’ di rivoluzione c’è un grande classico.

Stiamo parlando ovviamente del caschetto, il quale di recente è riuscito a far cadere in tentazione le più insospettabili tra le star. Ebbene, la colpevole di tutto questo avrebbe un nome: quello di Lily Collins. La marketing executive più alla moda di sempre è da poco tornata su Netflix, trasferendo i propri outfit all’ultimo grido ed insieme le sue peripezie amorose da Parigi a Roma: la nostra Emily in Paris nella quinta stagione della serie non soltanto ha una nuova liaison dal sapore italiano, ma anche un look del tutto inedito.

Al posto della lunga chioma bruna ecco comparire sulla sua testa un carré estremo, glossato e soggetto agli styling più disparati, che gli esperti hanno poco casualmente ribattezzato French bob; e non vi è bisogno alcuno di disquisire oltre sul perché.

Tendenze capelli corti dell’inverno 2026: i tagli più cool da provare secondo le celebrities

Sta di fatto che dalla sua nuova-prima apparizione sul piccolo schermo Emily Cooper ha catturato gli occhi di tutte, convincendo molte di loro a seguirla in questa coraggiosa metamorfosi di stile. Si spiega così il rinnovato amore per il caschetto e con lui, in parte, per tutti quegli hairstyle che comunicano novità e freschezza. Vediamo quali sono.

French bob come Lily Collins

Lily Collins ha atteso la fine delle riprese della quarta stagione di Emily in Paris per farlo, poi ecco il drastico cambio d’immagine: il suo caschetto alla francese sembra essere sempre più corto, e adesso è mini ed affilato quanto basta a cominciare con rinnovata grinta il nuovo anno. A compiere la magia sono state le abili mani dell’hairstylist Gregory Rusell, il quale in poche mosse ha scolpito sulla sua testa un micro bob angolare, tagliente, che trae libera ispirazione dal panorama estetico anni Sessanta.

La reference principale, però, è in verità un’altra: la stessa attrice, nel salotto tv di Jimmy Fallon, ha ammesso che il suo chiacchieratissimo taglio deriva dall’ammirazione per un’ex Spice, nientemeno che Victoria Beckham, che nel suo curriculum vanta infatti un look molto simile.

Soft crop come Bianca Balti

A distanza di più di un anno dalla diagnosi di tumore ovarico Bianca Balti sta meglio, sembra molto più serena ed è impegnatissima nel trasmettere ogni giorno il suo esempio di coraggio e forza alle donne che come lei sono alle prese con una lotta simile. La vediamo oggi radiosa, con un nuovissimo taglio corto, frutto della naturale ricrescita dei capelli. Bella da mozzare il fiato in questa fase di rinascita, la modella ha scelto di non dare una forma precisa alla chioma ma di portarla morbida e voluminosa, come mai prima libera.

Il risultato — persino di gran tendenza — è quello che i parrucchieri chiamano soft crop ossia quel corto, al momento richiestissimo, dalle forme sfumate. Una sorta di pixie, per intenderci, cresciuto dove non c’è una struttura definita e che segue la texture naturale del capello.

Trixie cut come Iris Law

Tra le tendenze capelli del 2026 spicca un taglio decisamente trasversale, sia in termini di età che stile: parliamo del cosiddetto Trixie cut, pronto a rivoluzionare per sempre il più noto pixie. Non si tratta di una semplice rivisitazione in chiave punk, bensì di una proposta versatile e decisa, concepita per chi desidera un look strutturato e dinamico ma comunque molto femminile e, oltretutto, facile da gestire.

Questo look cult dell’inverno in corso nasce dall’incontro di diverse ispirazioni, tra cui quello citato poc’anzi, il bixie ed il mini mullet: mentre dal primo ruba la lunghezza ai lati, del secondo prende i perimetri e del terzo la lunghezza maggiore rispetto al classico corto nella parte superiore e sulla nuca. Dotato di ciuffo, come nel caso di quello color pesca di Iris Law, o micro frangia sfilata è capace di valorizzare i lineamenti del viso, se tondo, ovale o finanche più squadrato.

Micro bob come Emma Stone

Passiamo ora ad un caschetto estremamente corto, sbarazzino ma al tempo stesso infuso di grande eleganza: ci riferiamo al micro bob, spesso considerato un taglio “solo di passaggio” perché scelto da chi decide di far crescere la chioma in seguito a un drastico cambiamento, proprio come ha fatto Emma Stone dopo essersi rasata la testa sul set di Bugonia.

Le sue caratteristiche linee morbide ammortizzano la drasticità del corto, con un’aura di delicata sofisticatezza che si svela attraverso sfilature leggere e dal non so che di romantico, mai troppo eccessive.

Shag corto come Sophie Thatcher

A fare dell’arcinoto shag uno shag non è certo la sua lunghezza, e oramai lo abbiamo capito, data la sua esisrenza in variante lunga, corta o media, che quasi si confonde con il caschetto per dimensione. Del resto parliamo del taglio scalato più iconico della storia, scevro da costrizioni, e che proprio per questo contempla ogni lunghezza, dall’animo universale.

La versione che detterà maggiormente tendenza questa fredda stagione, però, sarà lo shag corto, contraddistinguibile per le sue punte all’infuori a movimentare le lunghezze, dietro al collo, esattamente quello che porta Sophie Thatcher: come si può vedere le ciocche appaiono corte ma egualmente frastagliate, tagliate in maniera differente l’una dall’altra, ed è la frangia sfilata il suo accessorio imprescindibile.

Come mai lo si apprezza così tanto? Secondo gli esperti perché sa incorniciare alla perfezione il viso, lasciando intravedere le sopracciglia e mettendo in risalto lo sguardo.

Le celebrities hanno scelto: e tu, avrai il coraggio di cambiare la tua immagine tanto drasticamente?

