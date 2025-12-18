Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

In principio fu Carrie Bradshaw: se è stata la giornalista più cool e sfortunata in amore di Manhattan ad impartire alle allora inesperte Millenials le regole della moda, è adesso Emily Cooper (alias Lily Collins) che introduce il nuovo fashion abbiccì alla Gen Z.

La più nota — nonché incasinata — social media marketing manager americana trapiantata a Parigi è tornata sui nostri schermi con avventure e look tutti nuovi, sfilati tra la capitale francese e l’Italia, prontissima ad ispirare chiunque intenda esprimere sé stessa ed il proprio stile senza freni.

Accrescendo ulteriormente l’inevitabile hype sollevato dall’arrivo di Emily in Paris 5 su Netflix, l’attrice si è fatta parecchio notare per la miriade di mise eccentriche, ma sempre eleganti al punto giusto, sfoggiate dentro e fuori dal set. Ed il perché è presto detto: la sua è di certo l’aura della vera icona.

Dentro al guardaroba da sogno di “Emily in Paris 5”, come replicare i look di Lily Collins

La giovane, catapultata da Chicago alla Città dell’Amore per coprire temporaneamente (spoiler: poi ci è rimasta) il ruolo di una collega in maternità, è abilissima a miscelare clamorosi capi d’archivio e proposte contemporanee. Il risultato? Una foggia di vestire unica, riconoscibile, dal marcato accento retrò. Una lingua, questa, che le riesce di gran lunga meglio del francese.

Dietro al fascino magnetico del personaggio, scritto con meticolosa cura dal leggendario Darren Star, c’è lo zampino di due figure altrettanto mitiche: stiamo parlando di Marylin Fitoussi e Patricia Field, costumiste d’eccezione — la seconda celebre per aver lavorato all’impareggiabile guardaroba di Sex and the City e de Il Diavolo Veste Prada — che hanno cooperato sin dai primi episodi per delineare lo stile esuberante e fuori dagli schemi di Emily, bilanciando perfettamente alta moda e pezzi eclettici al fine di riflettere la sua personalità e così anche l’incontro tra la cultura americana e quella francese.

L’innegabile carisma di Emily Cooper è trasferito dallo schermo alla realtà dalla bellissima Lily Collins, la quale la interpreta magistralmente, con un’eleganza sofisticata e del tutto spontanea che è di grande ispirazione alle fashion enthusiasts di ogni angolo del mondo.

Dalle ospitate tv al tempo libero, fino ai red carpet, l’attrice britannica sembra avere dalla sua il fortunato talento di apparire sempre impeccabile. Come possiamo beneficiarne? Possibilmente prendendo appunti, e concedendoci di conseguenza del sano shopping natalizio.

La data di uscita del quinto capitolo della serie, del resto, non può in alcun modo essere casuale. Il fatidico 18 dicembre è finalmente arrivato, esaudendo la curiosità di tutti coloro che erano rimasti con il fiato sospeso dai colpi di scena che avevano chiuso la stagione sino ad oggi.

Al momento la nostra modaiola del cuore, guidata dalla irriducibile direttrice dell’agenzia di comunicazione per cui lavora, Sylvie Grateau (Philippine Leroy-Beaulieu), si trova a Roma, con l’aitante Marcello accanto e Gabriel nei pensieri. Inutile specificare come questo nuovo plot twist abbia fortemente influito sul suo guardaroba da sogno, ora arricchito dall’intramontabile fascino italiano. Ma vediamone insieme i dettagli, e in che modo poterne indossare un po’.

Pois

Oramai lo abbiamo capito: Emily ed il minimalismo sono come due rette parallele, che non si incontreranno mai. Eccola dunque tornare a stupirci a suon di completi dalle fantasie importanti, spesso geometriche, dalle righe ai pois, di tutte le dimensioni.

Con un caschetto nuovo di zecca, vediamo l’imperfetta parigina trasformarsi in una turista nel nostro paese, godersi una tranquilla gita in barca tra i canali di Venezia con addosso un incredibile completo puntinato bianco e nero di Dolce&Gabbana, un paio di occhiali da sole LGR x Ermanno Scervino e degli orecchini a cerchio Ridhi Asrani. Completano il look delle slingback Pretty Ballerina in pelle intrecciata e la borsa Lamu in rafia di Vohandas.

Michael Kors

Prova con la gonna a ruota a pois di Michael Kors

Tailleur a fantasia

Se Mindy (Ashley Park) raggiunge la sua amica a Roma in rosso, quest’ultima la accoglie in un tailleur blu a fiori firmato Alice & Olivia, abbinato a stivali Izie con punta in acciaio a contrasto, sciarpa di seta e Peekaboo di Fendi.

Si tratta sicuramente di un look a suo modo rigoroso, da autentica business woman quale lei è, ma condito da quell’inconfondibile “tocco alla Emily” che non può proprio mancare.

Zara

Clicca per acquistare il blazer in pizzo di Zara – Trovi qui, invece, il pantalone da abbinare

Bomber di pelle cioccolato + gonna midi in denim + décolleté di pelle marrone

Come detto, Lily Collins ha ben poco da invidiare alla sua alter ego: la vediamo in foto immortalata in quel di Parigi durante il periodo di press day della serie tv, con addosso una tenuta casual da manuale.

A prendersi la scena in questo caso è un must-have del periodo dopo l’altro, dal bomber oversize in morbida pelle color cioccolato alla gonna midi in denim, sino alle décolleté scollatissime intonate al resto dell’outfit.

Zara

Indossa questo bomber in pelle marrone (di Zara)

Zara

Aggiungi la gonna midi in denim (di Zara)

Zara

Finisci con le scarpe con il tacco marroni in vera pelle (ancora di Zara)

Tuta boudoir-chic + cappotto marrone

Persino l’arrivo in una stazione ferroviaria può tramutarsi in un’inaspettata passerella d’alta moda, quando si tratta di Lily Collins. L’attrice, appena scesa dall’Orient Express, ci ha offerto una versione a dir poco inedita del canonico look da viaggio reinterpretando per l’occasione la tendenza boudoir-chic attualmente in auge.

Sotto al lungo trench color cammello dalla silhouette essenziale — meglio se rimpiazzato da un bel cappotto per questa gelida stagione — si vede spuntare una graziosa tutina rosa lingerie style profilata di pizzo. A chiudere la mise, indossate sopra a delle collant velate, sono le décolleté lucidissime dotate di zeppa trasparente di Saint Laurent, come anche gli altri capi.

Zara

Acquista il top lingerie color crema (di Zara)

Zara

Abbina lo shorts lingerie (di Zara)

Zara

Chiudi il look con il cappotto marrone (sempre di Zara)

Abito animalier + It-bag in paillettes

Tra gli ensemble dell’attrice che più hanno fatto parlare, nell’ultimo periodo, vi è senza dubbio quello “rubato” a Carrie Bradshaw. E non serviva certo la didascalia a corredo del post Instagram a confermarlo.

A distanza di ben venticinque anni la star di Emily in Paris ha riproposto uno degli iconici look indossati in SATC da Sarah Jessica Parker, sì, ancora con New York sullo sfondo, ma questa volta nella vita vera. Eccola dirigersi verso l’edificio in cui si gira il noto talk show Good Morning America con addosso la perfetta rilettura dell’outfit che Carrie indossa nella puntata diciassette della terza stagione.

Ce ne siamo accorte immediatamente: quella che si è vista agganciata al suo braccio poteva essere una borsa qualunque. Era proprio lei, la “It’s Not a Bag, It’s a Baguette” che ha reso ciò che oggi è la Baguette di Fendi, quella viola, costellata di paillettes, che lo spietato rapinatore con il fiuto per la moda sfila alla sua proprietaria nel vicolo, insieme alle Manolo Blahnik.

Zara

Indossa l’abito animalier (di Zara)

Michael Kors

Abbinaci la borsa Zoe di Michael Kors

Amazon

Oppure quella in paillettes viola di GreatRise

Mini dress rosso drappeggiato

Siamo purtroppo giunte alla fine di questo mini viaggio nel mondo della moda, che però può fortunatamente continuare con la visione dei nuovi episodi dello show di Netflix. Ma che fashion inspo natalizie sarebbero senza del rosso all’appello?

Lily Collins non è certo arrivata impreparata a questo magico periodo dell’anno, perciò eccola presentarsi ad un evento promozionale della serie infilata in uno splendido minidress fiammante firmato Magda Butrym, particolareggiato da collo alto, applicazione floreale e drappeggi in ogni dove.

Zara

Clicca per provare con il mini dress rosso di Zara

