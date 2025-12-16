Emily in Paris 5, tutti i look très chic sul red carpet alla première di Parigi
È stata una magica notte quella di Parigi, magica e vissuta nel segno del glamour più assoluto: quale altra città, se non quella dell’amore — ma anche quella della moda — poteva ospitare meglio l’epica première della quinta stagione di Emily in Paris? L’amatissima serie tv Netflix sta per fare ritorno sulla piattaforma streaming con nuove avventure, a partire dal prossimo 18 dicembre. Questa volta la social media marketing manager con il feticcio per il fashion si dividerà tra la sua patria acquisita, Roma e anche Venezia, il tutto con un crescendo di vicissitudini e look eccentrici alla sua maniera. Com’è facile immaginare alla prima parigina non mancava proprio nessuno, stile compreso, ed è stata proprio la nostra frizzante protagonista a rubare la scena: ecco Lily Collins in tutto il suo splendore con addosso un sontuoso abito in velluto e strass nero firmato Giorgio Armani Privé, caratterizzato da maxi peplo e profonda scollatura. Una imponente parure Cartier e delle mules open toe finivano la mise.