Emily in Paris 4 sta per arrivare: l'unico spoiler concesso? Il cambio di registro dei costumi. Ecco tutto quello che sappiamo sui futuri look di Emily Cooper

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Lily Collins sul set di Emily in Paris

Allerta: una grande onda fashion sta per abbattersi sull’estate 2024. I più attenti sapranno da tempo di come le riprese della quarta stagione di Emily in Paris siano in corso d’opera già dalla scorsa primavera. La novità però – contrariamente a com’è andata per le precedenti stagioni il cui appuntamento era fissato in autunno inoltrato – è che Netflix ha questa volta deciso di regalare una gioia supplementare agli appassionati della serie, scegliendo di puntare il debutto dei primi cinque episodi il prossimo 15 agosto. Un dono decisamente inatteso per Ferragosto ma comunque graditissimo, siamo pronti a scommettere. Per quanto riguarda il resto delle puntate toccherà invece portare pazienza sino al 12 settembre.

Emily in Paris 4: quale destino attenderà la protagonista (e tutti noi)?

Ovviamente sì: in quanto alla sinossi della storia ciò che si sa è che in Emily in Paris 4 tutto riprenderà esattamente dai drammatici eventi i quali avevano sconvolto la povera Emily – aka Lily Collins – l’ultima volta in cui l’avevamo vista. Come se il matrimonio fallito tra Camille e Gabriel non fosse sufficiente. È possibile, pur rimanendo fedeli alla propria condizione di individuo single, nutrire sentimenti per due persone contemporaneamente?

Ebbene, pare che la risposta sia affermativa. Come noto il cuore della ragazza è diviso tra due diversi pretendenti: il trailer ufficiale ad introdurre la prima parte della quarta stagione anticipa che la nostra americana preferita a Parigi sarà ancora indecisa tra due uomini, il suo ex Alfie da un lato e la sua cotta di lunga data, Gabriel, dall’altro.

Seppur Gabriel aspetti un figlio dalla sua ex, le peggiori paure di Alfie su lui ed Emily sono state confermate proprio da Camille rendendo a quest’ultimo impossibile fidarsi ancora. In agenzia Sylvie sarà costretta ad affrontare una volta per tutte il suo difficile passato per il bene del proprio matrimonio. Mindy e la band, invece, saranno intenti a prepararsi per l’Eurovision.

Tutto questo mentre l’innegabile chimica tra la protagonista e Gabriel raggiungerà l’apice, nel momento in cui coopereranno per raggiungere una stella Michelin, e due grandi segreti metteranno a rischio i loro sogni.

A fianco degli iconici look da urlo che ben conosciamo ed alle riprese di una Parigi da cartolina, così, saranno ancora sentimenti e segreti il fulcro della trama: “La quarta stagione avrà a che fare col riuscire a destreggiarsi in relazioni complicate; relazioni personali e relazioni di lavoro, e come entrano in conflitto tra loro… Emily lavorerà ancora con Alfie, Gabriel e Camille. Quei rapporti di lavoro sono davvero difficili da conciliare con conflitti emotivi”, queste le parole del creatore a proposito della sua opera.

La penna di Emily in Paris è Darren Star (anche autore del cult Sex and the City, come di altre serie tv di grande successo) il quale ne è al contempo produttore. Oltre agli insostituibili Lily Collins e Ashley Park tra gli interpreti della serie rivedremo Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo, Lucien Laviscount, Camille Razat, Samuel Arnold, Bruno Gouery e William Abadie. Ma c’è una novità: all’interno del cast di Emily in Paris 4 spuntano anche alcuni attori italiani. Parte della inedita stagione è infatti stata girata a Roma, come trapelato dai post pubblicati sui social nel corso degli scorsi mesi dalla stessa Lily Collins.

Tra i nuovi ingressi vi saranno Raoul Bova nei panni di Giancarlo, un regista pubblicitario affascinante e di successo, ed Eugenio Franceschini che interpreterà Marcello, un ragazzo semplice ed estraneo al mondo dello spettacolo. Anna Galiena, invece, sarà Antonia Muratori, madre di Marcello a capo dell’azienda di famiglia.

Emily in Paris 4: i primi look della nuova stagione

Una volta snocciolata in breve la trama che ci attende, veniamo ora ad un grande personaggio a rendere riconoscibile Emily in Paris più di qualunque altro: i costumi. Sì, ci troviamo davvero di fronte ad una di quelle serie in cui gli abiti dei protagonisti rivestono un ruolo importante tanto quanto la storia stessa. Non v’è da stupirsi, dopotutto: Parigi sarà anche la città dell’amore, ma lo è anche della moda.

La controversa serie di Darren Star gode del fondamentale contributo della costum designer francese Marylin Fitoussi a curarne il lato fashion, impegnatissima nel reinterpretare i codici della moda parigina al meglio. Un intento, il suo, sicuramente ben riuscito grazie anche all’appoggio della grande Patricia Field, mitica costumista di SATC.

Il nobile proposito? Quello di sovvertire oramai antiquate fashion rules, regalando così alle persone la libertà assoluta di decidere in che modo vestire, quale stile adottare e quali capi indossare per esprimere appieno la propria personalità, al di là delle taglie e di sorpassate convenzioni sociali.

Dalle prime immagini emerse dal set di Emily in Paris 4 non possono che saltare all’occhio colori ancor più eccentrici rispetto quelli ai quali eravamo abituati, fantasie estrose, accessori ed abbinamenti piuttosto inaspettati. In attesa delle nuove puntate ecco tutto ciò che sappiamo.

Il nuovo look di Emily Cooper, tra colori vividi e stampe decise

Non si può far certo finta di non notare come la palette colori degli abiti scelti da Emily Cooper – ma anche dagli altri personaggi – prenderà ad accendersi presto di nuova audacia. Dopo gli outfit sportivi avvistati nel trailer in foto la vediamo indossare un coordinato completo di bustier e pantaloncino a vita alta color verde prato, con meravigliosa stampa nera e rosa a contrasto. Rosa, poi, è anche il micro cardigan a cingere le spalle dell’attrice. Un preannunciato ritorno del color-block per i prossimi mesi? Forse.

Un accento pop non indifferente, seppur non d’impatto quanto il coraggioso look total-yellow a seguire. Coraggioso quasi quanto la gonna in velluto spesso a costine, che abbinata così bene non si era mai vista, complici la camicia ed il soprabito entrambi color canarino.

Fonte: IPA

Ed ecco che la sferzata di colore uniforme incontra l’ennesima grande novità di Emily in Paris 4: le stampe. Nello scatto sottostante vediamo un trench in vinile rosso accostato ad una camicia abbottonatissima, dotata di fantasia patchwork a quadri e fiori bianchi su fondo nero.

A righe bianche e rosse, invece, il blazer indossato da Emily qui sotto. Una menzione dovuta, ovviamente, al rossetto scarlatto perfettamente intonato al capospalla. Très chic.

Stando a quanto è per ora evidente potremmo dunque affermare che, in questa nuova stagione, pezzi classici della moda parigina quali trench, maglioni a righe e berretti saranno ovviamente presenti negli outfit della protagonista, seppur non esenti da evoluzioni, certamente influenzate anche dalla moda italiana come souvenir del viaggio a Roma.

Presenti anche colori più neutri e silhouette lineari, ben poco in linea con i colpi di scena della trama. Per quelli e tutto il resto, però, non ci resta che attendere ancora un po’.