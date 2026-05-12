La casa di Emily in Paris è in vendita a 3,5 milioni di euro

L’iconico appartamento di Emily in Paris è in vendita: nel Quartiere Latino 180 mq tra fascino storico, lusso moderno e scenari amati dai fan

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Getty Images Emily in Paris

Per i fan di Emily in Paris è molto più di una semplice location: l’appartamento di Emily Cooper è diventato uno dei simboli più riconoscibili della serie Netflix con Lily Collins. Ora quell’angolo romantico approda sul mercato immobiliare, trasformandosi in una delle proprietà più esclusive e ambite della capitale francese.

Situato nella suggestiva Place de l’Estrapade, nel cuore del Quartiere Latino, l’immobile si trova al terzo piano di un edificio storico costruito nel 1830. Un contesto che racchiude tutta l’essenza dell’architettura parigina: facciate eleganti, cortili interni e una posizione privilegiata a pochi passi dai luoghi simbolo della città.

È stato messo in vendita al prezzo di 3,5 milioni di euro: una cifra che riflette non solo il valore immobiliare ma anche il forte richiamo mediatico legato alla serie, tra le più amate e seguite degli ultimi anni.

L’appartamento di Emily in Paris è in vendita

Con una superficie di oltre 180 metri quadrati, il vero appartamento di Emily in Paris offre spazi ampi e luminosi (a differenza di quello che si vede in tv): una rarità per una delle zone più richieste di Parigi.

Gli ambienti si sviluppano tra tre camere da letto, un grande salone doppio e una cucina moderna, dotata di elettrodomestici di alta gamma.

I dettagli raccontano una storia fatta di eleganza e autenticità: parquet originale, pareti in pietra a vista, soffitti alti e un camino ornamentale contribuiscono a creare un’atmosfera raffinata.

“L’ampio salone vanta grandi finestre che si aprono direttamente sulla piazza”, si legge nell’annuncio immobiliare, sottolineando come la luce naturale valorizzi ogni angolo della casa.

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Ma il vero elemento distintivo resta il legame con la serie. I balconi in ferro battuto e la vista sulla piazza richiamano alcune delle scene più amate, dai momenti solitari di Emily alla finestra agli incontri con Gabriel, interpretato da Lucas Bravo.

E a proposito dell’affascinante chef, se i nuovi acquirenti cercheranno il ristorante immaginario Les Deux Compères (poi L’Esprit de Gigi) resteranno delusi. O quasi. Potranno infatti frequentare il vero bistrot italiano Terra Nera, situato proprio dietro l’angolo in Rue des Fossés Saint-Jacques (nella realtà, il locale sfoggia la stessa iconica tenda rossa).

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Un indirizzo iconico tra Sorbona e Jardin du Luxembourg

Oltre al fascino televisivo, l’appartamento in vendita gode di una posizione strategica nel cuore culturale di Parigi. A pochi passi si trovano istituzioni e luoghi simbolo come la Sorbona, il Panthéon e il Jardin du Luxembourg, oltre a librerie storiche e caffè che raccontano l’anima più autentica della città.

La proprietà si distingue anche per la distribuzione interna: una suite padronale con bagno privato e cabina armadio, camere affacciate sul cortile o sulla strada e spazi pensati per coniugare comfort e privacy. Un equilibrio tra storia e modernità che rappresenta uno dei principali punti di forza dell’immobile.

Se nella serie l’appartamento di Emily è sinonimo di sogno e scoperta, oggi diventa un’opportunità concreta per chi desidera vivere Parigi da protagonista. Più che una casa, un’esperienza: quella di abitare in uno dei set più iconici della televisione recente, dove realtà e finzione continuano a intrecciarsi sotto il cielo della Ville Lumière.