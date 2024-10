Emily in Paris, Gabriel va via? L’amaro sfogo di Lucas Bravo

L'attore francese Lucas Bravo non ha nascosto delusione e amarezza per come è diventato il suo personaggio: "Vorrei cambiare ma non posso farlo"

Fonte: IPA Lucas Bravo e Lily Collins di Emily in Paris

Lucas Bravo contro Emily in Paris. L’attore francese diventato famoso proprio grazie alla serie tv Netflix nel ruolo dello chef Gabriel non ha nascosto frustrazione e delusione per l’evoluzione del suo personaggio. Un percorso che non è proprio piaciuto all’ex modello, tanto che potrebbe non apparire nella quinta stagione già confermata dalla piattaforma streaming. Una svolta davvero inaspettata per chi continua a fare il tifo per Gabriel ed Emily nonostante il trasferimento della giovane a Roma nel finale della quarta stagione.

Emily in Paris 5, Gabriel non ci sarà?

C’è del malumore dietro le quinte di Emily in Paris. Lucas Bravo, alias Gabriel, si è sfogato in una lunga intervista a IndieWire, in occasione della promozione di un suo nuovo film. “Il mio Gabriel lungo le quattro stagioni si è lentamente trasformato in guacamole – ha dichiarato -. Lo show poi è diventato pieno di soufflé narrativi con mancanza di rischio e coraggio sullo sviluppo dei personaggi. C’era molto di me nello chef sexy Gabriel della prima stagione. Via via nel corso delle puntate poi ci siamo discostati dalle intenzioni iniziali”.

E poi: “Nella prima stagione c’era molto di me in lui. Poi gli sceneggiatori lo hanno trasformato in un uomo inconsapevole di ciò che lo circondava, delle dinamiche, sempre vittima e ignaro di tutto ciò che accadeva intorno. Ormai Gabriel sembrava manipolato da tutti”. Così Bravo è arrivato alla quarta stagione di Emily in Paris stanco perché “è diventato un po’ poco divertente per me girare o vedere un personaggio che amo così tanto e che mi ha portato così tanto, essere lentamente trasformato in guacamole. Mi sono davvero allontanato da lui. Ho tentato di dare qualche suggerimento agli autori ma ci sono dei limiti e non posso entrare nel merito delle sceneggiature”.

Gabriel ed Emily hanno avuto un rapporto altalenante fin da subito e secondo Lucas Bravo tutta questa indecisione alla lunga può annoiare il pubblico oltre al fatto che l’attore ha ammesso di non voler essere coinvolto nella rappresentazione di una storia d’amore del genere. “Non voglio far parte di un ingranaggio che tende a non considerare l’intelligenza del pubblico”.

Bravo ha provato a dare il proprio contributo ma invano: “Ho cercato nel corso delle stagioni di dare al personaggio qualche sfumatura diversa, ma non abbiamo molta libertà sul set. Non possiamo cambiare una parola o un’emozione. Gli sceneggiatori sanno cosa vogliono e dobbiamo solo assecondarli”.

Ci sarà dunque spazio per Gabriel nella quinta stagione di Emily in Paris? “Ho dei dubbi se voglio far parte della quinta stagione perché il mio contratto termina alla quarta stagione. Voglio davvero vedere se Gabriel torna ad essere divertente, sfacciato, giocoso e vivo. Perché tre stagioni di malinconia, tristezza, depressione e smarrimento non sono più divertenti. È una commedia in fin dei conti, mentre io e Gabriel stiamo lentamente sprofondando in chissà cosa. Ma vedremo dove andrà a parare. Lo show non è finito”, ha risposto l’attore.

Chi è Lucas Bravo, il Gabriel di Emily in Paris

Classe 1988, Lucas Bravo è un attore ed ex modello francese. È nato a Nizza: è figlio dell’ex calciatore francese Daniel Bravo, vincitore dell’Europeo 1984 con la Francia, e della cantante Eva Bravo. Per un breve periodo Lucas ha vissuto in Italia, a Parma, e parla correttamente italiano. Dopo aver recitato in alcuni film per il cinema, la grande popolarità è arrivata nel 2020, quando è stato scelto per il ruolo di Gabriel in Emily in Paris. È attualmente single.