Raoul Bova in Emily in Paris 4, le novità nel cast e quando vederlo

Fonte: IPA Raoul Bova

Dopo le scottanti rivelazioni del finale della terza stagione di Emily in Paris, in molti si sono chiesti cosa succederà tra la bella Emily e Gabriel: riusciranno a stare finalmente insieme? È una delle tante domande a cui forse riusciremo a rispondere grazie a Emily in Paris 4: il prossimo capitolo della serie che uscirà su Netflix ad agosto ha in serbo per noi moltissime novità tra cui qualche new entry italiana nel cast.

“Emily in Paris 4”, cosa aspettarci dalla nuova stagione

La fine di Emily in Paris 3 ci ha lasciati con una serie di dinamiche davvero difficili da dimenticare: il matrimonio tra Gabriel e Camille è saltato perché, a detta di Camille, tutti si sono accorti che tra Gabriel e Emily c’è ben più di un sentimento di amicizia.

Una rivelazione che ha cambiato le carte in gioco: Alfie, il nuovo fidanzato di Emily rimane deluso, e la notizia che Camille aspetta un bambino da Gabriel non semplifica le cose.

La quarta stagione racconterà proprio la storia dei protagonisti dopo questi eventi. Emily è sconvolta perché tiene molto sia a Gabriel che a Alfie e, in agenzia, il team dell’Agence Grateau deve affrontare grandi cambiamenti legati al personale. La chimica tra Emily e Gabriel è innegabile mentre lavorano al raggiungimento di una stella Michelin per il ristorante, ma due grandi segreti minacciano i loro sogni.

Fonte: Ufficio stampa Netflix

Nel frattempo, Mindy e la sua band si preparano per l’Eurovision, ma ben presto i fondi finiscono e sono costretti a provare a risparmiare e Sylvie è costretta ad affrontare uno spinoso dilemma del suo passato per il bene del suo matrimonio.

“Emily in Paris 4”, le new entry nel cast

Tra le grandi novità della quarta stagione di Emily in Paris la più succosa è sicuramente l’entrata di alcuni attori italiani all’interno del cast. Potremo vedere Raoul Bova nel ruolo di Giancarlo, un regista pubblicitario di Roma molto affascinante e sicuro di sé, ex professore di cinema di Sylvie.

Insieme a lui ci sarà anche Eugenio Franceschini nei panni di Marcello: anche lui originario di Roma, Marcello è un personaggio molto diretto che dà valore alla semplicità: concreto ma mai appariscente è molto affezionato e fedele alle radici dell’azienda di famiglia. Anna Galiena interpreta invece Antonia Muratori, la madre di Marcello e capo dell’azienda di famiglia.

Fonte: Ufficio stampa Netflix

Oltre alle nuove entrate italiane, al cast si aggiunge anche Thalia Besson nel ruolo di Genevieve, la figlia ventenne di Laurent nata da una sua relazione passata: arrivata a New York per lavoro, diventa da subito affine a Emily, ma le cose potrebbero complicarsi date le molte somiglianze tra le due.

Rupert Everett prenderà invece i panni di Giorgio Barbieri, proprietario di uno studio di interior design a Roma amico e amico di lunga data di Sylvie. Torneranno poi Lily Collins (Emily Cooper), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Camille Razat (Camille), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert) e Lucien Laviscount (Alfie).

Fonte: Ufficio stampa Netflix

Quando e dove vedere “Emily in Paris 4”

Emily in Paris 4 è composto da 10 episodi e sarà disponibile solo su Netflix: il 15 agosto potremo vedere i primi cinque episodi, mentre per ciò che riguarda la seconda metà dovremo aspettare il 12 settembre.