Emily in Paris, Rupert Everett licenziato: “Non so perché”

Rupert Everett non sarà nella prossima stagione di Emily in Paris. La quinta, sempre con protagonista Lily Collins, le cui riprese si stanno svolgendo in questo periodo tra l’Italia e la Francia. L’attore, apparso nel finale di stagione nei panni dell’interior designer Giorgio Barbieri, ha dichiarato senza mezzi termini di essere stato licenziato dalla produzione della serie.

Rupert Everett non sarà in Emily in Paris 5

Rupert Everett ha dichiarato di essere stato licenziato dalla produzione di Emily in Paris senza neppure una telefonata. Il 66enne non apparirà nella quinta stagione della serie Netflix e ha affermato di aver trascorso settimane a letto dopo aver appreso di essere stato tagliato fuori dal cast.

“Sono stato licenziato”, ha dichiarato senza mezzi termini a Vanity Fair durante il Marateale Film Festival. Mentre gli veniva conferito il Basilicata International Award per il suo “straordinario contributo al cinema”, Everett ha parlato della sua carriera passata e presente, nonché dell’industria cinematografica e televisiva in generale.

E non è mancato un riferimento a uno dei suoi ruoli più recenti, ovvero quello di Giorgio Barbieri in Emily in Paris. Personaggio apparso quando Emily si reca a Roma dopo che il suo capo ha aperto un nuovo ufficio in città.

“Ho girato una scena nell’ultima stagione e mi hanno detto: ‘Ci sentiamo l’anno prossimo‘”, ha raccontato Everett. “Ho aspettato che mi chiamassero, ma alla fine non è mai successo. Mi hanno semplicemente licenziato”.

Rupert ha ammesso di aver sofferto emotivamente per la mancanza di interesse da parte del team di produzione della serie. “Il mondo dello spettacolo è sempre molto difficile, dall’inizio alla fine. Quando scrivono la sceneggiatura, pensano di volerti, ma poi le cose cambiano e perdono il tuo personaggio. Non so perché”, ha ribadito.

“Per me è stata una tragedia. Sono stato a letto per due settimane perché non riuscivo a superarlo”.

Per ora Netflix ha rifiutato di commentare le dichiarazioni di Rupert Everett, sebbene una fonte abbia affermato che l’attore “è stato assunto come guest star e la storia del suo personaggio è giunta a una conclusione”.

Le anticipazioni di Emily in Paris 5

Il finale della quarta stagione di Emily in Paris ha lasciato intravedere una nuova fase della vita di Emily: una storia d’amore nascente con Marcello, affascinante rampollo della moda italiana, e il trasferimento a Roma, dove si è lanciata nell’apertura di una nuova sede dell’Agenzia Grateau. Tuttavia, nonostante la nuova ambientazione, il titolo della serie resterà invariato.

Come spiegato dallo sceneggiatore Darren Star, “Emily avrà una presenza a Roma, ma questo non significa che abbia chiuso con Parigi: continuerà a dividersi tra le due città, mantenendo saldo il legame con la capitale francese”.

Con Emily in Paris 5, si intende dunque ampliare l’universo narrativo della serie, arricchendolo di nuove sfide culturali, linguistiche e professionali. Emily dovrà adattarsi a una diversa cultura del lavoro, a nuove dinamiche sociali e ad atmosfere artistiche e architettoniche profondamente diverse da quelle parigine.

Roma offrirà indubbiamente uno scenario iconico, con le sue piazze assolate, le vie lastricate e la vibrante dolce vita, che farà da sfondo a nuove avventure e a nuove riflessioni interiori.

Non è ancora dato sapere con certezza quando saranno disponibili su Netflix i nuovi episodi con Lily Collins, anche se presumibilmente se ne parlerà tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.