Lily Collins è diventata mamma per la prima volta con maternità surrogata

Fonte: IPA Lily Collins

Lily Collins è diventata mamma per la prima volta: “Benvenuta al centro del nostro mondo, Tove Jane McDowell”, la nascita della piccola è stata annunciata su Instagram con uno scatto. Per la Collins, figlia del grande Phil Collins, è la prima figlia, nata da madre surrogata. La bimba è venuta al mondo all’inizio di questa settimana in California.

Lily Collins mamma per la prima volta: è nata Tove Jane McDowell

Lily Collins e il marito Charlie McDowell hanno accolto la loro prima figlia tramite madre surrogata. Il primo scatto della bambina è stato condiviso da Lily su Instagram: è avvolta in una coperta con il suo nome, Tove, scritto in lettere dorate. “Le parole non potranno mai esprimere la nostra infinita gratitudine per la nostra incredibile madre surrogata e per tutti coloro che ci hanno aiutato lungo il cammino. Ti amiamo fino alla luna e ritorno”.

Lily Collins è sposata con Charlie McDowell: la figlia del leggendario batterista inglese Phil Collins è la protagonista della serie televisiva di successo Emily in Paris su Netflix. Alcune fonti hanno rivelato a TMZ che la coppia è felicissima per l’arrivo della prima figlia. La Collins e McDowell sono una coppia dal 2019: le nozze da sogno nel 2021. Nessuno sapeva della bambina in arrivo, anche se McDowell aveva raccontato dei loro sogni di voler allargare la famiglia. Naturalmente il post è stato inondato dall’amore e dall’affetto dei fan e di altre star hollywoodiane, da Nina Dobrev a Billie Lourd. “Congratulazioni a entrambi, crescerà in una famiglia piena di amore“.

La storia d’amore tra Lily Collins e Charlie McDowell

“Vorremmo passare alla fase successiva, quindi vedremo quando accadrà”, aveva raccontato McDowell a E! News. La coppia è affiatatissima, sin dal lontano 2019, l’anno in cui Lily e Charlie si sono conosciuti. “È stata una di quelle situazioni in cui ho capito, nel momento in cui l’ho incontrato, che un giorno avrei voluto essere sua moglie. Quindi, era solo una questione di quando, in realtà”, il loro fidanzamento è stato annunciato nel 2020. “Ti ho aspettato per tutta la vita e non vedo l’ora di trascorrere la nostra vita insieme”, con queste parole la Collins aveva raccontato la romantica proposta di matrimonio su Instagram.

McDowell è figlio dell’attrice Mary Steenburgen e dell’attore Malcolm McDowell: aveva chiesto a Lily Collins di sposarlo con un anello di fidanzamento disegnato su misura da Irene Neuwirth, in oro giallo con un diamante (l’anello è poi stato rubato).

La Collins aveva parlato del suo sogno di diventare mamma nel 2017: proprio questo l’ha aiutata a superare il suo disturbo alimentare. “Ognuno ha una diversa forma di recupero. Non ho mai avuto un momento di ‘illuminazione’. Il motivo per cui ho finalmente iniziato a parlarne è stato il momento in cui ho capito che volevo una famiglia. Volevo dei bambini. Non volevo che questo fosse qualcosa che avrei portato con me”. Per lei, il marito non è solo il suo partner, ma anche il suo migliore amico, la persona che la fa ridere e che l’ha aiutata a superare diversi momenti.