Lily, la figlia di Phil Collins si è sposata: le nozze romantiche con Charlie McDowell

Lily Collins si è sposata. L’attrice e figlia del noto cantante Phil Collins, ha giurato amore eterno a Charlie McDowell con una cerimonia romanticissima. Il regista e la diva di Hollywood sono legati dal 2019, un amore coronato dalle nozze che sono state celebrate in una location suggestiva, fra cascate e alberi.

Ad annunciare il matrimonio è stata proprio la Collins che su Instagram a postato la foto della cerimonia. Per l’occasione l’attrice di Emily in Paris ha scelto un abito in pizzo, molto elegante, con un velo dal sapore d’altri tempi. Lo scorso novembre, Lily aveva confessato sui social di aver ricevuto la proposta dal fidanzato, mostrando l’anello.

“La gioia più sincera che abbia mai provato – aveva detto -. Ti aspettavo da una vita e non vedo l’ora di trascorrere la mia vita con te. In un tempo pieno di buio e incertezze hai illuminato la mia vita”.

In passato la Collins è stata legata al collega Jamie Campbell Bower, conosciuto sul set di Shadowhunters. Nel suo curriculum sentimentale anche gli attori Taylor Lautner e Zac Efron. Oggi però nel suo cuore c’è spazio solo per Charlie McDowell, l’uomo che ha scelto di sposare e che considera il grande amore della sua vita. “Ciò che è iniziato come una favola, ora è la mia realtà per sempre – ha scritto la diva, raccontando le nozze -. Non riuscirò mai a descrivere adeguatamente quanto sia stato spaziale lo scorso fine settimana, ma “magico” è un buon punto di partenza. Non ho mai voluto essere la persona di qualcuno più di quanto voglia essere la tua e ora posso essere tua moglie. Il 4 settembre 2021 siamo diventati ufficialmente l’uno dell’altro per sempre”.

Classe 1983, Charlie McDowell è figlio degli attori Malcom McDowell e Mary Steenburgen. Ha esordito al cinema con Bye Bye Benjamin, cortometraggio che gli ha regalato il successo, consentendogli di lavorare con star del calibro di Rooney Mara, Jason Segel e Robert Redford.

In passato Charlie ha vissuto una lunga storia d’amore con Rooney Mara, durata dal 2010 al 2016. In seguito è stato legato a Emilia Clarke, famosa per il ruolo di Daenerys nella serie tv Il Trono di Spade.