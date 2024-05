Fonte: IPA Eminem

Per i fan di Eminem il nome Hailie non può che suonare familiare. Si tratta della figlia del celebre rapper, Hailie Jade, che ha 28 anni e ha sposato Evan McClintock. Una vita normale la sua, nonostante i traumi passati. Oggi ha un rapporto sereno con il padre, ovviamente presente alle nozze. Il tempo passa e anche i millennial dovranno accettare che anche quella “little, pretty baby” è cresciuta.

La figlia di Eminem si è sposata

Seduto in prima fila, Eminem ha assistito commosso al matrimonio di sua figlia Hailie Jade Scott, alla quale ha dedicato numerose canzoni e anche un tatuaggio sul suo braccio destro. Oggi lei ha 28 anni e di professione fa l’influencer.

Non è mai stata una sconosciuta e questo ha di certo rappresentato un ottimo trampolino per il suo successo su Instagram, e non solo. Milioni di follower e probabilmente anche tanti fan di suo padre.

Ha sposato il suo fidanzato Evan McClintock sabato 18 maggio a Battle Creek, in Michigan, dinanzi ad amici e parenti. Le poche foto condivise dalla figlia di Eminem e Kimberly Anne Scott sono però apparse sul suo profilo soltanto quest’oggi. In realtà sui social, soprattutto su X, ce ne sono abbastanza e alcune la ritraggono anche intenta a ballare con suo padre.

Un felice matrimonio

Le foto che Hailie ha deciso di condividere con il resto del mondo sono state accompagnate da un dolce post: “Questa settimana mi sono svegliata da donna sposata! Non avrei potuto chiedere una festa migliore. Tante lacrime sono state versate ma di felicità. Abbiamo riso tanto e si percepiva amore. Evan e io siamo grati a tutti, parenti e amici, che sono venuti a sostenerci e per far parte di questo nuovo capitolo della nostra vita da marito e moglie”.

Per l’occasione Eminem ha contenuto la sua originalità in termini di vestiario. In realtà negli ultimi anni, complice ovviamente l’età, un certo freno è stato registrato sotto questo aspetto. Ad ogni modo, niente cappellino, cappuccio o cose simili. Abito classico, sulla stessa linea dello sposo, suo genero Evan. L’unico vezzo che si è concesso sono gli occhiali da sole scuri, che di fatto non ha tolto neanche durante il ballo con sua figlia. A metà strada tra l’iconicità a tutti i costi e la voglia di nascondere gli occhi lucidi.

Un cerchio che si chiude, in maniera commovente. Non tutti avrebbero creduto di vedere questo momento con toni tanto sereni. I traumi infantili legati agli scontri in famiglia e alla vita in tour hanno lasciato il segno. Quelle cicatrici però oggi sembrano essersi in gran parte rimarginate.