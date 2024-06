Fonte: IPA Diletta Leotta e Loris Karius

È il matrimonio più atteso dell’estate quello tra Diletta Leotta e Loris Karius. Dopo una romantica proposta sulla spiaggia, uno scoppiettante addio al nubilato a Ibiza e un elegante white party per accogliere gli ospiti, ecco finalmente il grande giorno. E sui social comincia a svelarsi la cerimonia, celebrata al tramonto, con il mare che bagna l’isola di Vulcano sullo sfondo. Come in una favola.

Il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius

Potremmo parlare della splendida location scelta da Diletta Leotta e dall’ormai marito Loris Karius per pronunciare il fatidico sì. Un arco di candide rose che si erge dritto sul mare, illuminato dalla golden hour del tramonto, mentre il sole si spegne nel mare siciliano. Perché è nella sua Sicilia, nella splendida isola di Vulcano che Diletta ha scelto di sposarsi.

Ancora, si potrebbero spendere parecchie parole sulla tenerezza delle piccole damigelle. Tutte in tulle bianco, eteree come angioletti con la loro coroncina di fiori in testa. E come non menzionare la piccola Aria, anche lei in bianco, con un delizioso fiocco in testa. Infine, merita un commento la canzone strappalacrime suonata all’arrivo della sposa, la splendida All of me di John Legend, che canta di un amore senza confini.

Non si può poi non citare anche lo sposo. Altissimo e nordico, con i biondissimi capelli legati in uno chignon quasi casual. Immortalato mentre schiocca un tenero bacio alla sua bimba, con una giacca bianca e un paio di pantaloni scuri. “Sembra un cameriere” scrivono gli invidiosi su Instagram, ma non è il momento per la cattiveria. Ci sarebbero, insomma, molte cose da dire sul matrimonio vip più atteso ma l’unica cosa che importa davvero, e lo sappiamo, è l’abito della sposa.

L’abito da sposa di Diletta

Cosa ha scelto, dunque, la sempre sensuale Diletta Leotta per marciare verso l’altare? Un abito che, senza rinunciare a un pizzico di provocazione, è l’emblema del romanticismo. Un grande classico. Un abito completamente in pizzo. Un corpetto con le stecche, per risaltare le forme in modo delicato, e una leggerezza trasparenza sul seno. Con le maniche lunghe e il collo alto, ma un moderno scollo sulla schiena. Una gonna ampia, leggera, e con un lungo strascico, da vera principessa.

Ma il vero tocco originale è stato il velo. Anche questo tradizionale e regale. Lungo, leggero, con l’orlo di pizzo, a riprendere l’opulenza del vestito. E un ricamo sul fondo, una dedica d’amore da parte della sposa: “All i ever wanted” si legge, tutto ciò che ho sempre voluto.

Il beauty look è intenso, ma senza strafare. I lunghi capelli biondi, Diletta li ha legati in uno stretto chignon, indossato con la riga in mezzo come va di moda adesso. Alle orecchie – così come la sportiva Laura Giuliani, anche lei oggi sposa – due grandi orecchini di a forma di fiore. Era radiosa Diletta e non vediamo l’ora di scoprire gli altri look che, siamo sicuri, riserverà nel corso della grande festa che conta oltre 150 invitati, tra cui parecchi vip.