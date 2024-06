Fonte: IPA Diletta Leotta e Loris Karius

Il grande giorno è arrivato, quello del matrimonio tra Diletta Leotta e Loris Karius. La splendida coppia aggiunge una nuova tappa alla propria splendida storia. Dopo la convivenza e l’essere diventati genitori, ecco la celebrazione del loro amore. La data è fissata da tempo: 22 giugno. Ecco tutto quello che sappiamo sul giorno speciale della giornalista e del calciatore.

Matrimonio Diletta Leotta, location

Per il proprio matrimonio, Diletta Leotta non ha mai avuto dubbi. Ha infatti scelto di tornare nella sua Sicilia. Un ritorno alle origini dopo una carriera sviluppatasi a Milano. Al di là delle ragioni del cuore, c’è da considerare anche l’indiscutibile panoramicità della Regione.

Insieme da due anni, la splendida coppia è pronta a diventare marito e moglie. La proposta di matrimonio era giunta ad agosto 2023 e poco meno di un anno dopo ecco le nozze. La location scelta è l’isola di Vulcano, ovvero una delle perle delle Eolie. Qui l’invitata d’onore sarà di certo la piccola Aria, il cui primo compleanno si avvicina.

Scendendo nel dettaglio, la cornice sarà quella del Therasia Resort di Vulcano. Di certo non un evento volto al risparmio, anzi. Stando ai dettagli del menù, si parte da 1500 euro a persona.

Ospiti e damigelle

Come detto, ben 160 invitati festeggeranno le nozze di Diletta Leotta e Loris Karius. Molti di più, ovviamente, quelli che seguiranno l’evento online, attraverso post e storie. Un nome spicca su tutti, famiglia a parte, ed è quello di Elodie. Grande amica della giornalista, al punto da essere stata scelta come damigella d’onore. Attesi numerosi personaggi, dal momento del cinema a quello dello sport, e non solo. Ecco i primi nomi apparsi online:

Tutti potranno ammirare dal basso verso l’alto l’arrivo dei due sposi. È infatti previsto che raggiungano l’isola di Vulcano in elicottero. Un ingresso trionfale, che di certo verrà ampiamente documentato via social.

L’elenco degli invitati VIP però non termina qui. La stessa Diletta Leotta ha svelato dei nomi via social, ricondividendo alcune storie e pubblicando delle foto. Basti pensare allo scatto con Chiara Ferragni, la cui presenza alle nozze, ovviamente senza Fedez, farà di certo parlare gli appassionati di gossip.

Spazio poi per Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti, che hanno da subito iniziato ad assaggiare le prelibatezze siciliane, non appena giunte a Catania. Interessante la presenza di Alvaro Morata, che ha ricevuto un permesso dalla nazionale spagnola. C’è da ricordare, infatti, come sia la punta titolare degli iberici, impegnata agli Europei di calcio 2024. Lunedì 24 tornerà in campo per l’ultima gara del girone contro l’Albania.

Ulteriore dettaglio da sottolineare è il presunto ruolo di Eleonora Berlusconi, che dovrebbe essere la seconda testimone di nozze di Diletta Leotta. Concludiamo l’elenco Vip con Elisabetta Canalis, che non sarà affatto sola. Al suo fianco il nuovo compagno, Georgian Cimpeanu.

Diletta Leotta, l’abito del matrimonio

Diletta Leotta ha mantenuto il massimo riserbo per quanto riguarda il suo abito da matrimonio. Facile pensare come abbia voluto organizzare una sorpresa tradizionale per il suo Loris Karius che, Hollywood insegna, non dovrebbe vedere la sposa prima delle nozze. Non abbiamo dunque foto o storie condivise sui social ma, considerando quanto grandioso promette d’essere questo evento, il look della sposa non potrebbe di certo essere da meno. Ci si aspetta, dunque, un abito da sogno, da vera principesa.