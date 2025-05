Fonte: IPA Diletta Leotta

Diletta Leotta festeggerà presto il suo primo anniversario di matrimonio. La conduttrice televisiva, infatti, si è sposata con il calciatore Loris Karius alle Isole Eolie lo scorso giugno con una cerimonia da sogno a cui erano invitati diversi ospiti vip. Nell’estate del 2024, quindi, la presentatrice ha vissuto una vera e propria luna di miele continua tra viaggi romantici e momenti in famiglia con la figlia Aria, nata il 16 agosto 2023.

Ma la nuova stagione calcistica ha diviso la coppia, almeno a livello quotidiano, perché lo sportivo ha cominciato a lavorare in Germania, mentre Diletta Leotta è rimasta a Milano per i suoi impegni lavorativi. Spesso, però, la conduttrice televisiva vola dal marito per vivere dei giorni spensierati insieme e, anche di recente, ha voluto condividere sui social una foto della sua famiglia nuovamente riunita.

L’ultimo contenuto digitale della presentatrice la mostra più innamorata che mai di Loris Karius e soddisfatta di quello che ha creato con lui.

Diletta Leotta, il post per la sua famiglia

Diletta Leotta è pronta a vivere una nuova estate all’insegna dell’amore e della famiglia. La conduttrice televisiva ha già vissuto un anticipo della bella stagione grazie a dei giorni trascorsi di recente in Sicilia con la figlia. Ma, dopo questo periodo spensierato nella sua terra natia, adesso Diletta Leotta ha deciso di raggiungere il marito Loris Karius, insieme alla piccola Aria.

La conduttrice, infatti, ha condiviso degli scatti pieni d’amore sul suo canale Instagram ufficiale, in cui è ritratta in compagnia proprio del calciatore e della piccola di casa. La didascalia con cui la presentatrice ha accompagnato i ritratti di famiglia esprime tutto il suo amore per il compagno e Aria: “Tutto qui”.

Nella prima delle due foto, Diletta Leotta si protende verso il marito e tra i due scatta un bacio. In mezzo a loro si trova la piccola di casa, che tiene la mano a entrambi i genitori. Nel secondo scatto digitale, invece, i due sorridono felici all’obiettivo.

Diletta Leotta, il look casual e primaverile

Diletta Leotta e Loris Karius hanno deciso di passare qualche giorno insieme, dopo mesi lontani per gli impegni calcistici di lui. L’attrice e il marito hanno raccontato la loro felicità dell’essere nuovamente insieme con delle foto social, in cui la conduttrice mostra un look perfetto per la primavera.

La presentatrice, infatti, ha indossato un semplice jeans chiaro con vita alta e zampa d’elefante e un micro top rosa pastello, che le lasciava la sua pancia scoperta. Il capo d’abbigliamento presentava dei bottoni nella parte anteriore, dandole un tocco seducente. Diletta Leotta ha accompagnato il suo outfit casual con un semplice paio di scarpe da ginnastica bianche, un paio d’occhiali scuri e una borsa sorprendente. L’accessorio della conduttrice televisiva, infatti, era di colore fucsia ed era arricchita da diversi portachiavi colorati.

Accanto a lei, Loris Karius ha indossato un pantalone sportivo beige, una maglia nera e una camicia in tinta. Anche lo sportivo ha completato il suo look con degli occhiali da sole e con delle scarpe nere e bianche.