I ricordi hanno la meglio e la lacrime scorrono nella puntata del 13 gennaio di Affari Tuoi: un regalo inatteso nel finale

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Stefano De Martino, discorso comovente ad Affari Tuoi

Quella del 13 gennaio è stata una puntata molto emotiva di Affari Tuoi. Stefano De Martino ha introdotto Angelica e Filippo, splendida coppia prossima alle nozze. Per l’occasione ha anche ricordato lo speciale di febbraio, che vedrà una messa in onda in diretta con la celebrazione di un matrimonio.

I due raccontano un po’ della loro vita, di come si siano conosciuti a un concerto di Tiziano Ferro e di come al posto di Filippo dovesse esserci un’altra persona. Si tratta di nonno Renzo, che purtroppo è deceduto. Un grande fan del gioco di Rai 1, che guardava costantemente con la nipote. Si erano “allenati” ma, purtroppo, non sono giunti in studio insieme.

Il regalo di nonno Renzo

Tra i pacchi a inizio puntata di Affari Tuoi, Angelica ha pescato il numero 16. Non sembra avere un gran significato per lei, eppure non lo lascia andare. Il Dottore le propone più volte di cambiare e poi la tenta con cifre alquanto alte fin da subito: si parte da 40mila e si prosegue fino a 45 e 55mila euro. Ogni rifiuto pesa come un macigno, fino ad arrivare a una scelta complicatissima.

A un passo dalla fine, Angelica decide di accettare il cambio. Opta per un numero speciale, quello di nonno Renzo. Si tratta del 17, che si tiene ancor più stretto dopo aver scoperto che nel suo 16 c’erano appena 20 euro. Cede però dinanzi alla proposta di 55mila euro: “Non importa se dovessi avere 300mila euro qui dentro. Sarei comunque felice perché sarebbe peggio andare via con nulla”.

Tanti applausi e poi la scoperta finale:

“Angelica e Filippo a giugno si sposeranno e siamo felici d’aver contribuito con questa partita. C’è stato però un cambio significativo, perché lei doveva venire qui con nonno Renzo, grande appassionato. Le ha sempre detto di prendere il 17 e lei ha fatto un cambio in un punto critico della partita. Ora potrebbe essere che in quel 17 ci siano proprio i 300mila euro. Questo ha fatto in modo di portare a casa una bella somma, 55mila euro. Questo 17 te lo sei scelto, proprio per nonno Renzo, e il dottore ci ha ricordato che spesso in questo gioco chi è qui dialoga in qualche modo con chi non c’è più. Ha citato un detto rabbinico, che dice ‘quando si nomina il nome di un defunto, costui muove le labbra’. Io, invece, ho pensato a un altro detto, ‘nella vita si muore due volte, quando la nostra anima lascia il corpo e quando qualcuno smette di nominare il nostro nome’. Ma noi, grazie a questa partita, abbiamo tenuto vivo il ricordo di nonno Renzo, e quindi gliela dedichiamo”.

Nel 17 c’erano effettivamente 300mila euro. L’ultimo regalo del nonno. Angelica piange ma è contenta della scelta. In qualche modo questa partita le ha fatto sentire ancora una volta l’amorevole mano del nonno poggiata sulla sua spalla.

Da Gennarina ad Annalisa del discount

Non solo commozione in questa puntata, anche tanto divertimento come al solito. Basti pensare al momento ballo sulle note di Esibizionista. Per l’occasione, al termine della coreografia, è apparso Herbert Ballerina con parrucca e microfono. Una versione da discount di Annalisa, per un’esibizione che termina con la parruca che vola via.

Scopriamo poi che la coppia di concorrenti è molto legata al piccolo Gennarino. A casa, infatti, hanno una Gennarina, dunque una femmina di Jack Russell Terrier, che viene mostrata in una tenera foto con un impermeabile indosso. Sarà felice di sapere che crocchette e giochini saranno garantiti per un bel po’ con 55mila euro.