Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Gerry Scotti punge Affari Tuoi e Stefano De Martino

Il solito entusiasmo dà il via all’anteprima de La Ruota della Fortuna, con Gerry Scotti accompagnato dalle note dei Muse. Si muove tra il pubblico, che si esalta e lo applaude animatamente.

“Volete Samira?”, chiede il conduttore. Al sì generale, però, risponde in maniera sorprendente: “Non può, aveva da fare stasera”. Battuta a parte, dà il via allo stacchetto e vede scendere la sua co-conduttrice, il cui look viene descritto così dal padrone di casa: “È vestita come una principessa”.

La principessa Samira Lui

Chi segue con passione La Ruota della Fortuna, sa bene che la sua discesa dalle scale, per raggiungere il centro dello studio, è accompagnata da una mini coreografia. Cambia di puntata in puntata, ma non di troppo.

È tutto molto semplice e ogni sera c’è una differente alternanza di gesti ormai codificati. Lo sa bene Gerry Scotti, che nella puntata del 13 gennaio 2026 l’ha presa nuovamente in giro. Ha imitato il suo movimento con le dita, quasi a premere su una macchina da scrivere invisibile, poi quella che lui definisce “la mossa della polenta” e il passaggio delle mani dietro la schiena.

Al di là degli scherzi, però, non appena la osserva per bene, non può fare a meno di farle i suoi complimenti per questo ennesimo look indovinato. Se lui l’aveva definita una principessa, lei ha invece un’altra descrizione più calzante per il suo outfit: “Sembro uscita dal Fantabosco. Mi sento una fatina”.

Frecciata a Stefano De Martino

Era da un po’ che non accadeva ma ecco tornare una frecciatina alla Rai e al rivale Affari Tuoi. Come già capitato in precedenza, Gerry Scotti non fa nomi ma si lascia intendere alla perfezione. Ha voluto ringraziare il pubblico da casa per aver scelto continuamente La Ruota della Fortuna.

Gli ascolti sono ottimi ed ecco le sue parole: “Sentite il calore del pubblico e il nostro grande ringraziamento a voi. Altri lo farebbero ogni sera, io personalmente lo faccio una volta ogni 2-3 mesi. Da circa 6 mesi La Ruota della Fortuna è il programma televisivo italiano più guardato in assoluto”.

Il riferimento è decisamente chiaro. La Rai sottolinea i singoli ascolti, a suo dire, mentre Mediaset guarda al lungo periodo. Dall’inizio di questa sfida a distanza, spiega, non c’è mai stato dubbio su chi fosse in vetta. Ancora una volta, verrebbe da dire, qualcosa di evitabile. Questa serie di botte e risposte non aiuta di certo a fidelizzare il pubblico. Dietro le quinte, però, qualcosa deve pensarla diversamente.

Il look di Samira Lui

Com’ il look da Fantabosco? Ecco nel dettaglio com’era vestita Samira Lui, che ha conquistato la scena con un outfit in grado di coniugare glamour, femminilità e movimento. Mini abito color champagne, ricoperto interamente di micro paillettes, in grado di catturare la luce a ogni suo passo.

Un effetto scintillante magnetico, ma mai eccessivo. Taglio aderente sul busto per lei, che si apre in una gonna corta e svasata, quasi da danza, che ondeggia leggera e valorizza le sue movenze.

Non stupisce, dunque, che Gerry Scotti l’abbia definita una “principessa”. Maniche lunghe e leggermente a campana, aggiungono poi un certo tocco retrò e teatrale. Si bilancia così la sensualità della silhouette con una certa sofisticatezza.

Ai piedi, infine, sandali nude con cinturino alla caviglia, che slanciano ulteriormente la figura. Capelli ricci e voluminosi, che le incorniciano il volto con morbidezza e, infine, make-up che punta su un incarnato glow, con sguardo intenso e labbra luminose.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!