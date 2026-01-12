Affari Tuoi, Stefano De Martino scatenato tra piume e il balletto “sensuale”

Lunedì 12 gennaio Stefano De Martino spiazza concorrenti e spettatori di "Affari Tuoi" con un'esibizione inedita e strepitosa

IPA Stefano De Martino ad "Affari Tuoi"

Torna Affari Tuoi e tornano risate, suspence e lacrime: Stefano De Martino lunedì 12 gennaio ha condotto una puntata fuori da tutti gli schemi. A giocare la sua personale gara contro il fato “un mio omonimo, Stefano”, come lo ha presentato il conduttore. Il pacchista, dall’iconico viso molto simile a quello del famoso rocker italiano Ligabue, viene da Sant’Angelo di Gatteo, per l’Emilia Romagna.

Stefano De Martino balla scatenato: “Lui è un esibizionista”

Nella puntata andata in onda lunedì 12 gennaio, Stefano De Martino ha fatto irruzione nello studio di Affari Tuoi in un modo inedito e totalmente inaspettato. Come gli appassionati del programma sanno bene, uno dei tormentoni più amati del programma è Esibizionista, di Annalisa. Solitamente parte la canzone in studio e pacchisti, conduttori e spettatori ballano.

Ma, questa volta, è stato Stefano De Martino a ribaltare le aspettative, facendo il suo ingresso, scatenato, in mezzo ai concorrenti del programma. Indossando al collo un boa piumato di colore verde acceso e tenendo un microfono a mezzasta in mano, il conduttore ha mimanto pose provocanti al ritmo della canzone. “Lui è un esibizionista”, canta Annalisa, e De Martino ha faticato a trattenere le risate durante la sua stessa esibizione. Possiamo dire che, tra le movenze, le pose e il modo di tenere il microfono, De Martino ci è sembrato prendere ispirazione dai live di Freddy Mercury.

La gara di Stefano, il “Ligabue” di Affari Tuoi

In aggiornamento