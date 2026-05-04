Affari Tuoi, disastro per Stefano De Martino. Ma la vera star è nonno Pierino

IPA Stefano De Martino conduce Affari Tuoi

Ci sono serate in cui sembra che nello studio di Affari Tuoi qualcuno abbia lanciato un incantesimo per causare il disastro e la puntata di questa sera è una di queste. Niente da fare per Alessia dal Molise che tra offerte a ribasso e proposte di cambio da parte del Dottore, alla fine è tornata a casa con un pugno di mosche in mano. Una vera disfatta per Stefano De Martino, sempre pronto a tifare per i suoi concorrenti, ma a ben pensarci anche l’occasione per conoscere la vera star di questa puntata: il mitico nonno Pierino.

Una partita disastrosa per Alessia dal Molise

C’è poco da fare. Al di là dei numeri fortunati, delle rivelazioni in sogno o delle strategie, nel gioco a contare moltissimo è la fortuna. Lo sa bene Alessia, concorrente di Affari Tuoi proveniente da Scapoli in Molise, dove lavora in una società di consulenza per uffici pubblici.

Il percorso di Alessia è stato tutt’altro che semplice, costellato di perdite sostanziose. Già tra i primi sei pacchi aperti c’erano i 300.000 euro, per dire. Il resto della partita non è stato da meno, nonostante un primo momento in cui sembrava che la fortuna stesse girando dalla sua parte. Accettato un cambio proposto dal Dottore, la concorrente ha lasciato il suo pacco numero 7 per il numero 3 e, insieme a esso, nessun premio (c’era la Ballerina).

Un breve attimo di gioia, che ha lasciato presto il posto a un completo disastro. Pacco dopo pacco, le scelte di Alessia si sono rivelate sbagliate, con le continue offerte al ribasso del Dottore e la perdita delle cifre più alte. Fino alla fine ha tentato la sorte, spingendosi fino all’ultima decisione: tenere il proprio pacco, il numero 3, o cambiare col rimasto pacco 14?

Con zero euro da una parte e 15.000 euro dall’altra, Alessia ha chiesto consiglio ai suoi compagni di avventura, più propensi a rifiutare il cambio. Anche Tanat e Lupo sono stati coinvolti in questo sondaggio estemporaneo e, a dirla tutta, non sono stati di grande aiuto: il primo optava per il cambio, l’altro invece per tenere il pacco 3.

“Ho sempre pensato che il mio numero fortunato fosse il 3 – ha spiegato Alessia -, anche a tombola prendo sempre le cartelle col numero 3”. Peccato che non vinca mai, come ha detto a Stefano De Martino. “Forse la vita mi sta dicendo di lasciarlo andare”, ha chiosato. Alla fine, quest’ultimo soffertissimo cambio di pacco l’ha costretta a tornare a casa a mani vuote e con una grande amarezza nel cuore.

Nonno Pierino vera star di questa sera

Questa volta non sono bastate le battute di Herbert Ballerina a risollevare gli animi dei presenti e anche lo stesso Stefano De Martino ha potuto fare ben poco. Ma, a prescindere dalla puntata disastrosa, dobbiamo una menzione speciale alla persona che ha accompagnato Alessia ad Affari Tuoi: il nonno Pierino.

Un uomo simpatico e di classe, col volto ricoperto da rughe che raccontano una storia lunga 84 anni fatta di viaggi, sogni e amore per la propria famiglia. Sposato da 63 anni con la sua amata Cristina, nonno Pierino è nato a Scapoli come la nipote, per poi trasferirsi in Belgio dove ha lavorato in una tipografia. Un bellissimo legame quello con Alessia, per la quale è tornato apposta in Italia così da accompagnarla in questa avventura televisiva.