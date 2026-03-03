Affari Tuoi, il grande ritorno con Herbert e Martina show. Stefano pensa (anche) a Sanremo

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Stefano De Martino ed Herbert Ballerina ad "Affari Tuoi"

Lunedì 2 marzo Stefano De Martino è tornato a prendersi l’access prime time di Rai 1 con una nuova puntata di Affari Tuoi. Dopo una settimana di pausa per lasciare spazio al Festival di Sanremo, il conduttore rientra in studio con quell’energia che ormai è diventata la cifra distintiva del programma.

La musica dell’Ariston aleggia ancora nell’aria e Stefano non perde l’occasione per giocare con qualche riferimento sanremese. Il ritmo è quello delle grandi occasioni: leggero, brillante, con la solita ironia che rende ogni apertura di pacco un piccolo momento di spettacolo.

E tra una chiamata e l’altra, non manca nemmeno una sorpresa che coinvolge Herbert Ballerina, pronto a ritagliarsi il suo spazio in una puntata che parte già con il piede giusto.

“Sanremo” entra nello studio di “Affari Tuoi”

Protagonista della serata è Alessia, arrivata da Foligno, che gioca con il pacco numero 9 accanto al fidanzato Francesco e apre la puntata con un sorriso: il primo pacco aperto è quello della Campagna e dentro ci sono i 20 euro. Una cifra perfetta per accendere subito l’ironia di Stefano.

Il conduttore trova l’aggancio ideale per riportare in studio l’atmosfera del Festival di Sanremo. Parte Sempre sì di Sal Da Vinci, colonna sonora perfetta per il pacco della Campagna, ma anche brano simbolo dell’ultima edizione della kermesse. La musica invade lo studio e, per qualche minuto, sembra quasi di essere ancora all’Ariston.

Le canzoni del Festival si prendono spazio tra un’apertura e l’altra, con Stefano che si diverte a giocare con i riferimenti sanremesi, approfittando del fatto che Affari Tuoi è tornato in onda proprio dopo una settimana di full immersion di Rai 1 in Riviera.

E in questo clima di celebrazione c’è anche una novità per Stefano, che sarà direttore artistico e conduttore del Festival nel 2027. Un dettaglio che rende l’atmosfera ancora più carica di entusiasmo, quasi come se il palco dell’Ariston fosse già un po’ più vicino.

Il passo a due di Herbert e Martina

La partita di Alessia scorre veloce, con una prima fase sorprendentemente orientata verso i pacchi blu. Il Dottore prova subito a farsi sentire con un’offerta da 33mila euro, ma la concorrente rifiuta senza troppi tentennamenti, decisa a difendere i rossi ancora in gioco. Poco dopo arriva una seconda proposta, più alta (38mila euro) ma anche questa volta Alessia sceglie di andare avanti.

Nel frattempo, tra una chiamata e l’altra, Stefano ricorda uno degli “eventi” annunciati a inizio puntata: il famigerato pacco ballerina. “In questi giorni abbiamo visto Sanremo, ma adesso è tempo di passo a due. Herbert e Martina lo hanno provato ogni giorno”, scherza il conduttore, preparando il terreno.

La scia fortunata dei blu inizia a incrinarsi con l’uscita dei 75mila euro, e la tensione sale. Ma è quando Alessia apre il pacco 5 del Molise che l’atmosfera cambia completamente: dentro c’è proprio il pacco ballerina.

Le luci si abbassano e, sulle note di The Way You Make Me Feel di Michael Jackson, entrano in scena Herbert e Martina, travestiti da perfetti aspiranti Re del Pop. Cappello, giacca, movenze studiate e una buona dose di ironia. La performance strappa una standing ovation più per l’impegno che per la precisione coreografica, ma è impossibile non sorridere.

“È stata una settimana intensa, ma è stato bravissimo”, commenta Martina, orgogliosa del suo compagno di ballo. E in effetti, tra Sanremo e moonwalk improvvisati, lo studio sembra essersi trasformato per qualche minuto in un palco a metà tra l’Ariston e un tributo pop anni Ottanta.

“Affari Tuoi”, Alessia chiude col sorriso

Archiviato il momento danza, la partita torna a farsi seria. Alessia rifiuta un’altra offerta del Dottore e decide di andare avanti, anche quando il colpo successivo è tutt’altro che leggero: nel pacco appena aperto ci sono i 300mila euro. Un’uscita pesante che cambia improvvisamente l’equilibrio del tabellone e inaugura una piccola escalation di rossi.

L’umore in studio oscilla, ma a riportare il sorriso è l’uscita del pacco zero. La tensione si scioglie, parte la musica e, tra un accenno di brani sanremesi e qualche passo improvvisato, l’atmosfera torna più leggera.

Si arriva così al momento decisivo. Da una parte restano i 50mila euro, dall’altra il blu con Gennarino. È il punto in cui ogni scelta pesa. Il Dottore prova l’ultimo affondo con una proposta di cambio, ma Alessia e il fidanzato Francesco decidono di restare fedeli al numero 9, il pacco scelto all’inizio della serata.

Una scelta di pancia, forse di intuito. E questa volta premia: dentro ci sono proprio i 50mila euro.