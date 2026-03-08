Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Nuovo appuntamento per Paola Caruso a Verissimo. Arrivati a questo punto, si può dire si tratti di una sorta di check fisso in calendario. Le porte dello studio di Silvia Toffanin si aprono con grande frequenza per lei, spesso per parlare del difficile percorso di suo figlio. In quest’occasione, però, il motivo cardine è ben differente.

Nuova concorrente del Grande Fratello Vip

Non appena si è seduta dinanzi a Silvia Toffanin, largo al grande annuncio. Dopo un decisamente poco concordato “lo dici tu, no dillo tu”, ecco l’annuncio ufficiale: “Paola Caruso è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip”.

Applauso immancabile e grandi sorrisi, al netto del fatto che questa sarà probabilmente una delle edizioni più controverse di sempre, dopo il caso Corona. Quest’ultimo, poi, difficilmente resterà totalmente in silenzio nel corso della messa in onda del reality.

Appuntamento fissato per il 17 marzo, con il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi. Una grande emozione, sottolinea Caruso, che inevitabilmente si ritrova a parlare di suo figlio. Va da sé che il piccolo sarà uno dei temi maggiormente trattati oltre la porta rossa.

“So già che mi mancherà da morire, perché ho soltanto lui. È l’amore della mia vita. Mi sono però attrezzata. Avrò una sua foto sul comodino, così almeno lo guarderò”.

I dolori di Paola Caruso

La vita l’ha messa tanto alla prova, dice Paola Caruso, che ora si ritrova a prendere decisioni complesse per quanto riguarda gli affetti che circondano suo figlio Michele. Ha perso sua madre Wanda e ora sta lavorando proprio con il suo piccolo per fargli comprendere come tutto ciò sia padre della vita.

Al tempo stesso, però, si è ritrovata anche a dover fronteggiare anche la madre biologica. Lei sostiene di voler far parte della vita di suo nipote ma Paola è cauta in merito: “Non posso permettere che si affezioni a qualcuno che c’è a intermittenza. Lo ha già fatto il padre e ora ha perso sua nonna. Non posso dargli un altro dolore. Si può fare la nonna in tanti modi, non soltanto in presenza. Sono delusa, perché avrei voluto una seconda mamma per me e nonna per Micky”.

Purtroppo il rapporto con quella parte della sua famiglia è quasi assente. Non sente mai suo fratello, ad esempio, mentre sua sorella è alla stregua di un lontano parente: “Ci sentiamo per le feste comandate”.

Il padre di suo figlio

Una situazione affettiva molto complessa, quella di Paola Caruso. La sua famiglia è suo figlio Michele, di fatto, e lo stesso vale per il piccolo. Basti pensare che suo padre non si mette in contatto con lui da ormai due anni.

“Mi sono rassegnata al fatto che quest’uomo non sarà mai presente nella vita di Michele. Forse è meglio per lui, così non soffrirà. Da madre ho il dovere di proteggerlo e forse ho preso delle decisioni dure”.

Il messaggio di Michele

“Mamma, ti auguro un grande in bocca al lupo e un buon lavoro, perché sei la mia mamma. Non m’interessa se sbagli. Ti voglio tanto tanto tanto bene, come il mondo. Spero che vinci quella coppa comunque. Spero che vinci, così andiamo in America. Sei la mamma migliore al mondo e ti voglio tanto bene. Ti amo”.

Un nuovo amore

Nella sua vita è entrata finalmente una nuova persona. Un inizio sentimentale, l’ennesimo, che sembra finalmente quello giusto. Un uomo che non teme d’amarla, dice, che non ha paura delle emozioni che prova.

“È una persona affidabile e solida. È molto intelligente, è un visionario. MI ha fatto superare tutte le mie paure, dopo tutto quello che mi è successo. Ero terrorizzata, considerando che dopo due anni a luglio scorso dovevo sposarmi col mio ex. Aprirmi a nuovi amori mi spaventava. Lui invece mi ama e si dedica a me. Con la sua dolcezza e concretezza mi ha fatto superare tutto”.

Il suo nome è Fabio, che Paola Caruso pronuncia sorridendo dolcemente. Tutto è nato grazie a una sua amica, che sognava per lei un nuovo amore. Dal follow su Instagram ai primi messaggi, con tanto timore perché non aveva mai fatto qualcosa del genere, via social. Dopo un mese di chat, senza mai vedersi o sentirsi telefonicamente, volevano regalarsi un weekend a Venezia. Nulla da fare, però, perché lei si è lesionata i legamenti. Lui però non si è perso d’animo e l’ha raggiunta in ospedale. Un primo incontro decisamente particolare.

