Fonte: IPA Laura Giuliani

È un’estate magica davvero per Laura Giuliani, calciatrice tra le più amate, portiere della nazionale azzurra, commentatrice dei campionati Europei e, dal 22 giugno 2024, anche moglie del suo grande amore Cristian Cottarelli. La sportiva è convolata a nozze e sul proprio profilo Instagram ha condiviso con i fan la grande emozione, in un sorridente scatto in compagnia del neo-marito. Splendida in un tradizionale abito da sposa in pizzo.

Il matrimonio di Laura Giuliani sul campo di calcio

“Ti ho scelto per la prima volta 11 anni fa. Ti sceglierò ogni giorno della mia vita” così Laura Giuliani, portiere della nazionale femminile di calcio, aveva annunciato il fidanzamento con il compagno Cristian Cottarelli, anche lui ex calciatore in porta. Nella giornata di sabato 22 giugno 2024, il loro sogno d’amore è diventato realtà e non poteva che accadere su un campo verde.

La campionessa di pallone ha documentato sulle storie del proprio profilo Instagram il suo giorno più bello, rivelando dettagli decisamente inaspettati. Dopo il tradizionale rito in chiesa, gli sposi e i loro invitati si sono spostati in una location decisamente inedita per delle nozze: un campo da calcio. Qui, smessi gli abiti eleganti in favore di guantoni e pantaloncini, gli sposi si sono sfidati alla parata più sensazionale. E il carattere originale e giocoso di Laura si è visto anche, in seguito, durante il ricevimento. Unico il tableau mariage a tema supereroi. Ogni tavolo porta il titolo di un film Marvel. Un tocco decisamente insolito nella grande e classica sala bianca, addobbata da fiori colorati, dove gli sposi hanno fatto il loro romantico ingresso sulla canzone del cuore.

Un portiere in abito da sposa

Siamo abituati a vederla in divisa, con le scarpette chiodate ai piedi e i guantoni a nascondere la manicure. Ma oggi – e se non oggi quando – Laura Giuliani ha mostrato il suo lato più classico e femminile. Indossa un abito discreto e dal taglio tradizionale: con un corpetto interamente in pizzo, a maniche lunghe e dal leggero scollo a V. La gonna, invece, è di leggerissima seta, morbida e svasata, lunga giusto a sfiorare il suolo, così da non impedire ai movimenti a una sposa che, di certo, non è abituata a star ferma.

Classiche le scarpe, così come il lungo velo, appuntato sui capelli che Laura ha preferito tenere sulle spalle. Un mezzo raccolto in stile principessa Disney, per scoprire il volto radioso e i grandi orecchini di perle (così come richiesto dalla tradizione). Classico anche lo sposo, con abito blu e cravatta bianca. Conclusi i grandi festeggiamenti, non resta che la luna di miele che, però, ha confidato la calciatrice a Sky Sport, sarà in forma molto ridotta perché poi “a fine mese partirò con la nazionale per preparare le due partite di luglio”.