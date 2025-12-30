Laura Pausini come Madonna per la tv statunitense, il look omaggio che incanta

Laura Pausini si è esibita sul palco di A Grammy Celebration of Latin Music con una cover di La Isla Bonita di Madonna che ha mandato tutti in visibilio

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Laura Pausini

C’è un modo elegante e personale di rendere omaggio alle icone e ai propri miti senza scivolare nella copia o tanto meno nel déjà-vu. Laura Pausini lo ha dimostrato sul palco della tv americana, conquistando il pubblico di CBS e Paramount+ durante A Grammy Celebration of Latin Music, lo speciale dedicato alla musica latina più rappresentativa del Nord America. Una serata dal respiro internazionale in cui la cantante italiana ha dimostrato ancora una volta di essere una performer tra le più amate nel mondo.

Laura Pausini omaggia Madonna con una cover di La Isla Bonita

La cantante romagnola è salita sul palco dopo essere stata presentata dall’attrice Roselyn Sánchez, che ha ricordato il percorso straordinario di Laura Pausini con parole di grande stima. “Stasera una delle voci più celebrate ci presenterà la sua versione di questa hit. Con un Grammy e quattro Latin Grammy” – sottolinea la presentatrice – “lei è la prima donna italiana ad essere stata onorata con il premio di Persona dell’Anno dalla Latin Recording Academy. È così bella, così talentuosa! Ma adesso ascoltiamo La Isla Bonita cantata da questa donna ineguagliabile”.

L’artista italiana ha scelto di rendere omaggio a due icone assolute della musica mondiale. Prima di tutto Madonna con una cover personalissima e molto apprezzata de La Isla Bonita, subito dopo Gloria Estefan con Oye Mi Canto, due brani che anticipano i suoi nuovi progetti discografici in uscita nei prossimi mesi. Io Canto 2 arriverà infatti il 6 febbraio 2026, mentre Yo Canto 2 sarà disponibile dal 13 marzo 2026.

A colpire non è stata soltanto la voce, sempre riconoscibile e intensa, ma anche il look scelto per l’occasione: un chiaro richiamo all’immaginario sensuale e super pop della Madonna anni Ottanta. Reinterpretato, però, con lo stile sobrio e raffinato che da sempre contraddistingue Laura Pausini. Il risultato è un mix assolutamente glamour e un omaggio visivo (oltre che canoro) che ha accompagnato la performance senza mai scivolare nell’imitazione, ma restando nel segno del rispetto e dell’ammirazione. Cosa non facile, che alla cantante di Solarolo è riuscita alla perfezione e che, non a caso, è stata accolta con un tripudio di applausi dal pubblico.

Il legame tra Pausini e Madonna e quella canzone “regalata”

l legame tra Laura Pausini e Madonna non nasce certo oggi e forse fa parte di quel Multiverso “di cui sappiamo ancora spaventosamente poco”. La cantante italiana ha infatti più volte dichiarato la sua ammirazione per la Regina del pop e già nel 2007, durante il concerto allo stadio di San Siro, aveva inserito una versione riarrangiata di La Isla Bonita nella scaletta.

Non tutti ricordano, inoltre, che nel 2004 Pausini ha pubblicato Mi abbandono a te, brano nato come demo scartata da Madonna per l’album Ray of Light e successivamente adattato in italiano e inserito nel disco Resta in ascolto. Un incontro artistico raro, quindi, che Laura Pausini aveva ricordato così nel 2016: “Oggi è il compleanno di Madonna! Mi sento davvero fortunata e benedetta ad aver avuto la possibilità di scrivere una canzone con lei qualche anno fa”.

Sui social, l’artista ha poi raccontato l’emozione della serata di Miami, ringraziando i Grammy, la Latin Recording Academy e i tanti amici e colleghi incontrati dietro le quinte, da Michael Bublé a Luis Fonsi fino alla famiglia Estefan. “Esa si que fue una noche con mucho fuego!”, ha scritto su Instagram riassumendo perfettamente lo spirito di una performance che ha celebrato la musica latina. E confermato, ancora una volta se ce ne fosse bisogno, Laura Pausini come ambasciatrice del pop capace di parlare a pubblici e generazioni diverse.