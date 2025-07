Laura Pausini e Alanis Morissette: il duetto a sorpresa incanta il pubblico

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Emozioni forti e voci straordinarie: Laura Pausini e Alanis Morissette sono le protagonista di un duetto da brividi avvenuto sul palco di Roma. Le cantanti si sono esibite sulle note di Ironic, a sorpresa, lasciando senza fiato il pubblico che si è goduto lo spettacolo.

Il duetto di Laura Pausini e Alanis Morissette

Il duetto a sorpresa è arrivato nella sera del 24 luglio durante una esibizione di Alanis Morissette alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica. La cantante canadese infatti è approdata nella Capitale per la terza tappa italiana del tour che celebra la sua carriera. Quando ha invitato la collega italiana a salire sul palco il pubblico è esploso in un applauso. L’entusiasmo è aumentato quando Alanis e Laura hanno iniziato a cantare Ironic, brano cult dell’artista.

L’esibizione, intensa e straordinaria, ha conquistato non solo il pubblico presente alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, ma anche i social. Laura Pausini infatti ha documentato l’evento, ringraziando la collega. Non è la prima volta che l’artista si esibisce a sorpresa con cantanti internazionali. Solo qualche giorno fa, il 13 luglio, Laura aveva cantato con Robbie Williams durante la cerimonia di chiusura della FIFA Club World Cup 2025. Non solo: in quell’occasione i cantanti avevano svelato l’inno ufficiale della FIFA che accompagnerà il prossimo Mondiale FIFA 2026.

La carriera di Laura Pausini, d’altronde, è segnata da numerose collaborazioni internazionali e da grandi successi. Negli anni ha lavorato con nomi celebri come Madonna, Kylie Minogue, ma anche Michael Jackson, Ennio Morricone, Gloria Estefan e Michael Bublé.

“Il mio lavoro è pieno di emozioni inaspettate, un po’ come essere sulle montagne russe. Ci sono continui alti e bassi emotivi, e gli alti sono indimenticabili, soprattutto perché provengono da artisti e amici che rispetto e amo”, ha commentato la Pausini.

Il nuovo singolo di Laura Pausini

Reduce dal suo ultimo tour mondiale, presto Laura Pausini tornerà come solista. Il prossimo 12 settembre infatti uscirà La mia storia tra le dita. La canzone è una reinterpretazione del celebre brano di Gianluca Grignani del 1994 in tre lingue: portoghese, spagnolo e italiano.

La cantautrice dei record e icona pop a livello globale, Laura Pausini ha venduto oltre 75 milioni di dischi in tutto il mondo. Vanta inoltre più di 6 miliardi di streamings ed è considerata come artista italiana donna più ascoltata all’estero. Si tratta inoltre della prima e unica artista italiana che è riuscita a vincere un Grammy Award ed è entrata nella Billboard Hot 100.

Laura Pausini venta poi un altro record: prima e unica artista italiana ad entrare nella Hot 100 di Billboard USA. Ha conquistato ben cinque Latin Grammy Awards ed è stata celebrata alla Latin Recording Academy come “Person of the Year 2023”. Nell’elenco dei premi ricevuti vanta un Golden Globe, con una candidatura agli Emmy Awards e agli Oscar. Laura è stata pure la prima artista a cantare allo Stadio di San Siro e presso il Circo

Massimo.

Nel corso della sua straordinaria carriera si è esibita in palchi prestigiosi come il Radio City Music Hall a New York, il Madison Square Garden, il Royal Albert Hall di Londra e l’Olimpya di Parigi.