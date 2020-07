Chi è Fabiano Petricone, l’ex compagno di Antonella Elia

editato in: da

Si chiama Fabiano Petricone l’ex compagno di Antonella Elia, l’uomo che la showgirl ha citato più volte durante la sua avventura a Temptation Island e che avrebbe scatenato la gelosia di Pietro Delle Piane. La coppia ha partecipato al reality di Maria De Filippi per mettere alla prova la relazione segnata, anche, da qualche gelosia. Pietro infatti non ha mai nascosto di non digerire il legame fra Fabiano e la Elia.

“Le nostre litigate sono quasi sempre per Fabiano – ha confessato Antonella durante un’uscita con un tentatore -. Ora lo sento di nascosto. Cancello messaggi e chiamate, tanto non cambierà mai il mio affetto per Fabiano. Pietro non può impormi di fare una cosa”. Nel corso del falò, Pietro Delle Piane ha ascoltato le parole della fidanzata e poco dopo si è sfogato prima con il conduttore dello show, poi con una delle single del villaggio.

“Mi spiace che abbia mentito – ha detto a Filippo Bisciglia -, perché non è vero che lo chiama di nascosto, me lo dice. Se ci sono altre chiamate, non è nulla di che. Sono io che non voglio sapere se lo sente, io amo una donna libera”. Una volta nel villaggio, l’attore è apparso turbato: “Se un tuo ex ti chiama tutti i giorni e lo senti per alcune cose anziché sentire me, vuoi dire che non hai stima”, ha aggiunto.

Fabiano Petricone e Antonella Elia sono stati legati dal 2013 al 2018. Professore universitario e famoso scrittore, Petricone è originario de L’Aquila, classe 1965. Si è laureato in Lettere e ha un master in Comunicazione Istituzionale. Da tempo insegna Metodologia e tecniche della comunicazione all’Accademia delle Belle Arti di L’Aquila. La storia, come aveva svelato qualche tempo fa la Elia, era arrivata al capolinea per volere dell’ex star di Non è la Rai. “È che non ho più una passione, è come un fratello per me – aveva confessato a Vanity Fair -. Anche se Fabiano resta un amico ed è l’uomo più intelligente che abbia incontrato. Ma non ho più neanche voglia di uscire. A cinquant’anni si è posati: non c’è più la furia degli ormoni e chi capita capita. Sono single per scelta. E sogno una casa in campagna. A raccogliere pesche ed albicocche. Guardando volpi e cinghiali.