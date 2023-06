Antonella Elia, decisione fatale: “Quando ho distrutto la mia carriera”

Fonte: ANSA Antonella Elia, un "errore fatale" le ha distrutto la carriera

Se la storia di Antonella Elia venisse messa nero su bianco, probabilmente diventerebbe uno di quei romanzi dolorosi, avvincenti e pieni di colpi di scena che tanto appassionano i lettori. Nella sua vita ne ha passate tante, tra un’infanzia difficile e il boom sul piccolo schermo tra gli anni Ottanta e Novanta e, come spesso accade, c’è stata una decisione che lei stessa ha definito “fatale” e che ha cambiato le sorti della sua carriera. Ne ha parlato la stessa conduttrice in un’intervista al Corriere della Sera.

L’errore fatale che ha cambiato tutto

Nell’ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera ha ripercorso la sua carriera. Qualcosa di grande che è cominciato quasi per caso, sebbene Antonella Elia avesse le idee piuttosto chiare sin da giovanissima: “Facevo pubblicità per la tv e intanto mi dedicavo alle mie grandi passioni: studiavo recitazione, canto e danza. (…) Il mio sogno era fare l’attrice, facevo continui provini per il cinema, ma non mi prendevano”. Poi la svolta con Corrado.

Da quel momento la carriera della Elia è stata un continuo susseguirsi di grandi successi. Tutti la volevano in televisione, nonostante non fosse quello il luogo in cui avrebbe voluto svoltare. Con Corrado, poi Raimondo Vianello e infine Mike Bongiorno, per non parlare dell’exploit a Non è la Rai, ha costruito l’immagine della svampita tutta smorfie e gaffe – lei stessa nell’intervista non esita a definirsi “oca” – perché è quel che le veniva naturale: Antonella gode di una genuinità e di una freschezza, condite da grande autoironia, che non sono mica cosa da tutte e che non ha mai perduto, neanche alla soglia dei 60 anni.

Eppure c’è stata una decisione che ha cambiato tutto: “Errore fatale lasciare la tv [all’apice del successo, ndr] per andare a fare La bella e la bestia a teatro, un schifezza di spettacolo, perché purtroppo io cantavo e non sono brava a cantare. Fu un disastro, lì ho distrutto la mia carriera“.

Antonella Elia e la rabbia di Mike Bongiorno

Antonella Elia ha definito un “errore fatale” lasciare la televisione, ma il ritorno non è stato da meno e il suo racconto lascia trapelare tutta l’amarezza nei confronti del suo agente di allora, Lele Mora: “Quel genio del mio agente (…) mi mandò a fare una trasmissione stupidissima, quel genio sosteneva che TMC [Telemontecarlo, ndr] sarebbe stata il nuovo polo, ma io avevo l’esclusiva con Canale 5. Così Mediaset mi strappò il contratto in faccia“.

Niente più contratto, ma soprattutto la reazione di Mike Bongiorno col quale era stata impegnata a La Ruota della Fortuna. Al netto dei battibecchi e di due caratteri che spesso cozzavano – indimenticabile l’episodio della pelliccia rimasto nella storia – tra i due c’era un rapporto sincero e di vero affetto. E proprio per tale ragione non è stato facile per la Elia affrontare la sua furia mista a delusione: “Mike era arrabbiatissimo: ti ho lasciata libera per andare a fare teatro e tu vai con la concorrenza. Tu con noi hai chiuso!”.

Il matrimonio con Pietro Delle Piane

Da quel momento in effetti per la Elia è come se non vi fosse stato più spazio in televisione. O meglio, non certamente lo spazio che avrebbe meritato in ruoli meno “marginali” rispetto a quelli che si possano avere in un reality show, come ospite o ancora come opinionista. Parliamo di una donna autoironica, di talento e senza peli sulla lingua, di quelle che non si prendono mai troppo sul serio e che proprio per tale ragione non possiamo far altro che amare. Nonostante il suo passato difficile non ha mai smesso di sorridere, anzi proprio nella risata ha trovato la forza per reagire.

Ma non solo, perché a riempirle il cuore ci ha pensato anche Pietro Delle Piane, compagno con cui ormai fa coppia fissa da anni. Un grande amore che, però, pare non verrà mai suggellato da un matrimonio per una paura molto specifica: “Non riesco ad accettare l’idea che il mio uomo improvvisamente mi veda brutta e vecchia – ha spiegato nell’intervista -. Io tra dieci anni ne avrò 70, lui 60, sarà nel fiore… Mi viene da piangere. (…) Dieci anni sono tantissimi, invecchiare mi fa molta paura, è inaccettabile che mi veda crollare a pezzi…“.