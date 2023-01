Paola Barale “torna” a “La Ruota della Fortuna”: un tuffo nel passato al fianco di Mike

Quante possibilità c’erano di rivedere Paola Barale alle prese con La Ruota della Fortuna nel 2023, a distanza di così tanti anni? Pochissime, in effetti. Eppure con l’ultimo video condiviso sul suo profilo Instagram la conduttrice è riuscita a farci fare letteralmente un balzo all’indietro nel tempo, a quei ridenti anni Novanta che per lei sono stati il trampolino di lancio per una brillante carriera sul piccolo schermo e per noi, affezionato pubblico, l’inizio di un rapporto speciale con lo storico gioco a premi. E il pensiero va a Mike Bongiorno, indimenticabile icona della nostra televisione.

Paola Barale “torna” a “La Ruota della Fortuna”, il video su Instagram

Capelli raccolti, tuta super comoda e due care amiche. La domenica perfetta, insomma. Così Paola Barale esordisce nel suo video di Instagram, mostrando sin dai primi secondi ai suoi tanti follower quello che potremmo definire il regalo di Natale più epico di sempre: il gioco da tavolo (originale, dunque vintage) de La Ruota della Fortuna.

Non è difficile percepire tutta l’emozione di quel momento, di una donna che grazie a un semplice dono ha potuto fare un balzo all’indietro nei ricordi. Erano la fine degli anni Ottanta quando la splendida Paola ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo e l’avventura nel gioco a premi sarebbe durata fino al 1995, aprendole la strada per una carriera televisiva ricca di grandi successi.

E se gli utenti più giovani dei social non hanno idea di cosa si stia parlando, quelli un po’ più “agée” non hanno perso tempo per commentare il video. “Che bei tempi”, “Anni super belli”, “Quanti ricordi” e c’è anche chi le chiede (giustamente) “Che effetto fa giocare ad un gioco di cui si era realmente la valletta?”.

Paola Barale, un tuffo nel passato al fianco di Mike Bongiorno

Ultimamente l’abbiamo vista in tv a Ballando con le Stelle, dove si è distinta per bellezza e grande eleganza. Ma non potevamo aspettarci di meno da Paola Barale che di palcoscenici ne ha calcati nel corso della sua lunga e variegata carriera, in tv come in teatro. Se pensiamo che all’inizio tutti la volevano solo come sosia di Madonna, di strada ne ha fatta.

La Ruota della Fortuna è stata la sua “prima volta” come Paola Barale, senza far riferimento alla popstar internazionale. Ed è stato tutto merito di Mike Bongiorno, che la scelse per averla al proprio fianco nell’iconico game show. Quello tra loro era quasi un rapporto padre-figlia, non da semplici colleghi, e non è un caso se – come la stessa conduttrice ha raccontato nel 2019 a Paola Perego nel talk Non disturbare – Mike si offese mortalmente (con tanto di rimprovero davanti a tutti) quando lei accettò di affiancare Gerry Scotti a La Sai l’Ultima?, dicendo definitivamente addio a La Ruota della Fortuna.

Sembrano passati secoli da tutto questo e – dobbiamo ammetterlo – grazie a Paola e al suo video anche noi abbiamo provato quel pizzico di “nostalgia canaglia”, citando degli Al Bano e Romina Power d’annata. Sono cose da boomer (e ne andiamo fiere).

