“Oggi è un altro giorno”, Paola Barale e il lutto che le ha cambiato la vita

Fonte: IPA Paola Barale si racconta a Oggi è un altro giorno

Paola Barale è tornata nello studio di Oggi è un altro giorno, per ricevere un po’ di auguri dagli amici di sempre riuniti da Serena Bortone, in occasione del suo compleanno appena passato. Non è mancato, però, lo spazio per raccontarsi, e se degli amori passati ha deciso di non dire più nulla, la showgirl ha condiviso il ricordo di un grave lutto che ha subito qualche anno fa, che le ha cambiato la vita per sempre.

“Oggi è un altro giorno”, Paola Barale racconta: “Il lutto che mi ha cambiato la vita”

Paola Barale, dopo la sua partecipazione a Ballando con le stelle nel 2022, e il suo ritorno in Rai grazie al programma di Milly Carlucci, è spesso ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Infatti, la conduttrice l’ha voluta nuovamente al suo fianco per festeggiare il suo compleanno (caduto il 28 aprile) insieme a un po’ di amici. Da Luca Tommasini a Mauro “Maurino” Situra, hairstylist delle dive, e amico da sempre di Paola. Entrambi hanno raccontato aneddoti sulla loro lunga amicizia, e la stessa Barale ha condiviso ricordi con Fiorello, Giorgio Panariello e Raimondo Vianello.

A non poter più festeggiare con lei, però, è la sua amica di sempre, sin dalla giovinezza, Giuseppina, detta Peppa, scomparsa qualche anno fa per un tumore dopo una lunga battaglia. Paola Barale ha spiegato come, questo evento traumatico, sia stato anche alla base della sua menopausa precoce, a 42 anni, e l’impatto che questo lutto ha avuto sul suo quotidiano: “Ha cambiato la mia concezione della vita e della malattia. Io le sono rimasta accanto sino all’ultimo, ho cercato con lei le cure, ho seguito le sue analisi, abbiamo parlato di cosa sarebbe successo. Non riesco ancora a crederci che non ci sia più, ho perso davvero la mia migliore amica di sempre”.

Paola Barale non parla più dei suoi ex: “Ho rimosso le cose negative”

Il matrimonio dei suoi genitori è stato solido e pieno d’amore, ma Paola Barale ha confessato di non aver cercato un uomo come suo padre, convinta che fossero tutti così: “Per me era la normalità, non lo ricercavo perché ero convinta che l’uomo di cui mi sarei innamorata mi avrebbe dato ciò che avevano la mia mamma e il mio papà”. La conduttrice, oggi attrice teatrale, oggi non vuole più parlare degli amori passati, e ha schivato ogni polemica proveniente dalle dichiarazioni dell’ex marito Gianni Sperti.

“Io non voglio parlare più dei miei ex, non è solo una forma di pudore che ho, è proprio che il gossip non mi interessa, lo odio – ha spiegato, per poi aggiungere – ogni parola che si dice viene fraintesa, riportata male, ingigantita. Non voglio più parlarne”. E spiegando come ha metabolizzato le sue storie finite male, Paola ha dato la sua visione: “Ho rimosso le cose negative. Io voglio dimenticare e basta. E ci sono anche cose belle che devi lasciare andare e basta. Si tratta di un atto d’amore. Ci sono situazioni o persone che ami, ma che non sono compatibili con te”.