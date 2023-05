Paola Barale si confessa sulla menopausa a 41 anni e l’aborto in gioventù

Fonte: IPA Paola Barale a 54 anni: camicia trasparente e lingerie a vista

Paola Barale si è raccontata al settimanale F, parlando dell’arrivo inaspettato della menopausa a 41 anni, e di quell‘aborto voluto più di un figlio, poiché era il momento sbagliato per diventare madre. La conduttrice non ha rimpianti, anzi, non saprebbe immaginare la sua vita diversamente oggi, ma non ha voluto svelare quale relazione la stava per rendere mamma, mantenendo il riserbo su questo dettaglio.

Paola Barale e la menopausa anticipata: “Conseguenza di un forte stress”

Dopo il ritorno in tv con Ballando con le stelle, Paola Barale ha deciso di concedersi molto di più a interviste e apparizioni pubbliche, dopo un lungo periodo lontana dai riflettori, nel quale si è dedicata alla sua grande passione: il teatro. Così, tra le pagine del settimanale F, l’attrice ha raccontato la sua esperienza con la menopausa, che non demonizza, ma che inizialmente l’aveva un po’ spaventata.

“Ero un Perù, in fila al Machu Picchu, quando mi arrivò il messaggio. Era il mio ginecologo mi scriveva: ‘Sono arrivati gli esiti delle analisi: sei in menopausa’.” La sua prima reazione, come spiega, non è stata negativa, la vita di una donna non finisce in quel momento, e bisogna smetterla, secondo lei, di demonizzarla. Ma un po’ di paura l’ha comunque avuta, visto che aveva solo 41 anni.

“Intendiamoci, non è che abbia detto che figata. I primi tempi mi faceva effetto vedere gli assorbenti sugli scaffali dei supermercati, o aprire il mobiletto del bagno e realizzare che non c’erano perché non mi servivano più. Per un certo periodo mi sono sentita un po’ persa. Anche perché era una cosa inaspettata. Il mio ginecologo mi disse che a volte la menopausa anticipata può essere la conseguenza di un forte stress”.

Paola Barale, che non ha voluto rispondere alle accuse lanciate dall’ex marito Gianni Sperti, fa intendere che questo potrebbe essere stato causato da fattori esterni che l’hanno colpita in quel periodo: ” Avevo sofferto molto per la morte della mia migliore amica di sempre. Aveva un tumore ai polmoni. Si possono attraversare momenti dolorosi e contemporaneamente, come è successo a me, andare in menopausa, ma che non è la fine di niente. Ne esci, vai avanti, stai di nuovo bene. Si parla di menopausa come se fosse una specie di morte. Non è vero!”.

“Ho abortito, non dico chi era il padre”: la rivelazione inaspettata di Paola Barale

Solo qualche mese fa avevano fatto discutere delle dichiarazioni di Paola Barale, riguardo la maternità: “Non avere figli è stata una scelta consapevole. Credo di invecchiare bene anche perché, non avendone, mi sento libera di testa”. E solo in questa lunga intervista a F, la conduttrice e attrice ha svelato come mai non ha mai avuto un figlio. Anzi, per la prima volta ha dichiarato di aver abortito nel suo passato.

“Una delle ragioni per cui presi quella decisione è che ero rimasta incinta dopo solo un mese che stavamo insieme. Non avevo nessuna garanzia che sarebbe durata” ha detto Paola, non volendo chiarire chi fosse il padre. “Quando decisi di interrompere la gravidanza, il ginecologo mi disse: ‘Guarda, Paola, che un domani te ne potresti pentire’. Ma si può avere un bambino per evitare di pentirsi di non averlo avuto?”

Non solo, la Barale specifica di non aver mai avvertito la necessità di un figlio e che, data l’incertezza di quel rapporto, si era immaginata mamma single, un’idea che non le apparteneva: “Oggi che vedo le mie amiche che ormai hanno figli adolescenti, penso che non vorrei essere al loro posto. E anche se non ho nulla contro le mamme single, non era quello che volevo per me in quel momento”