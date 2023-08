Paola Barale torna in tv, dove (e con chi) la vedremo

Non solo assenze eccellenti, ma anche graditi ritorni per il palinsesto Mediaset del prossimo autunno. Se da un lato l’azienda di Cologno Monzese ha annunciato ‘licenziamenti eccellenti’, dall’altro è pronta ad aprire nuovamente le porte a volti molto amati del piccolo schermo. Uno su tutti? Quello di Paola Barale, che dovrebbe approdare in un famoso programma di Italia Uno accanto ad un altro celebre conduttore.

Dove vedremo Paola Barale

In un valzer di addii e ritorni, il nuovo palinsesto di Mediaset è pronto a sorprendere gli spettatori. Orfano- tra gli altri – di Barbara D’urso e del Pomeriggio 5, il pubblico ritroverà sul piccolo schermo anche delle vecchie conoscenze pronte a tornare in grande stile. E’ il caso di Paola Barale, che secondo alcune indiscrezioni dovrebbe debuttare con un ruolo tutto nuovo nel cast di un celebre programma di Italia Uno.

Si era parlato di un suo possibile coinvolgimento come opinionista del prossimo Grande Fratello, e invece la bionda conduttrice piemontese dovrebbe vestire i panni di giudice in un altro famoso format. A riportare l’indiscrezione, è il portale The Pipol, che precisa: “Enrico Papi, torna a vestire i panni di conduttore per guidare la nuova edizione de ‘La Pupa e il secchione’. Accanto a lui nel ruolo di giudice ci sarà Paola Barale, che con Papi ha diviso tanti anni a ‘Buona Domenica’ firmata da Maurizio Costanzo” . Il portale aggiunge che effettivamente “la Barale era vicina al Grande Fratello come opinionista. Ma l’editore ha scelto poi la giornalista Cesara Buonamici. Grazie a Papi la Barale torna in pista“.

Fonte: IPA

Una donna di carattere e senza peli sulla lingua come Paola Barale sarebbe effettivamente un ottimo acquisto per il format di Italia Uno, che per il momento non ha ancora una data precisa per la messa in onda. Anche sul cast non si ha nessuna notizia, ma siamo certi che chiunque si troverà a dover fare i conti con i severi giudizi della Barale dovrà impegnarsi molto per convincerla a pieno.

Il ritorno in tv (in parte annunciato)

L’annuncio del ritorno di Paola Barale sul piccolo schermo non è certo arrivato come un fulmine a ciel sereno. Intervistata di recente da TV Sorrisi e Canzoni, la bionda presentatrice aveva lasciato intendere di essere al lavoro su dei nuovi progetti, senza tuttavia sbilanciarsi troppo: “Come si dice? Stiamo lavorando per voi” aveva affermato con un pizzico di scaramanzia che, alla luce delle nuove indiscrezioni, deve averle portato bene.

L’ultima esperienza in televisione della Barale risale allo scorso autunno, quando si era messa alla prova nelle vesti di danzatrice in Ballando con le Stelle. Un’esperienza che aveva ancora una volta dimostrato quanto il pubblico fosse affezionato alla conduttrice, da sempre apprezzata per la sensibilità e la schiettezza. Proprio di recente, Paola si è aperta su temi molto delicati come la menopausa precoce e l’aborto, dimostrando come anche facendo intrattenimento si possano affrontare questioni importanti per l’universo femminile. E chissà che, in un format che ironizza sugli stereotipi di genere come La Pupa e il Secchione, il suo contributo possa essere ancora più decisivo.