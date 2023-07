Paola Barale nuova opinionista al “GF Vip”: le sue parole sul futuro in TV

Fonte: IPA Paola Barale ha un nuovo progetto in TV: possibile opinionista al GF VIP

La nuova stagione del GF VIP fa già parlare di sé. C’è grande curiosità da parte dei fan, forse più di quella dimostrata nel corso dell’annata appena conclusa. Si è parlato molto di addii, gettando nel calderone numerosi nomi, come quello di Paola Barale.

La verità è che c’è fermento intorno all’intero mondo Mediaset. Pier Silvio Berlusconi sta plasmando le tre reti a misura di un nuovo palinsesto colmo di volti nuovi. Spazio alla leggerezza ma anche all’informazione e agli approfondimenti.

Alfonso Signorini ha ricevuto chiare indicazioni. La linea guida da seguire non sarà più quella del trash a oltranza, ma soprattutto servirà maggior attenzione su linguaggio e codice comportamentale.

Paola Barale al GF VIP

Il GF VIP ha bisogno di opinionisti dopo gli addii di Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Ancora da decidere il futuro di Giulia Salemi, che non sembra a rischio in termini assoluti. Ciò che il pubblico attendere è capire se potrà sedere su una delle poltrone ora vacanti o continuare a fare da ponte con il mondo social (o magari farà entrambe le cose).

Il nome di Paola Barale sarebbe tra i papabili per Signorini, che tra poco più di due mesi sarà nuovamente alla guida dell’iconico reality. Dopo aver trovato la giusta intesa con Pier Silvio Berlusconi, il conduttore è pronto per un’edizione particolare, che mescolerà Vip e Nip. In parte un ritorno al passato e in parte uno sguardo rivolto al futuro. Staremo a vedere come reagirà il pubblico.

Nel frattempo online in molti hanno già dimostrato il proprio apprezzamento per l’ipotesi Paola Barale al GF VIP come opinionista. Offrirebbe di certo un punto di vista differente rispetto alla Bruganelli e alla Berti. A dimostrazione di quest’ondata di positività social, nei commenti dell’ultimo post pubblicato da Alfonso Signorini, in cui si lamenta di chi chiacchera a vanvera e inventa news a riguardo, in molti sottolineano di volere la Barale in studio, osteggiando invece l’ipotesi di Katia Ricciarelli.

La risposta di Paola Barale

Il padrone di casa del GF VIP ha preferito non esporsi. Sta lavorando dietro le quinte e nel frattempo ascolta e legge tutto. Si prepara al grande annuncio, che potrebbe non tardare poi molto, considerando quanto poco manchi, di fatto, al nuovo avvio dello show.

L’estate pare lunga ma vola in fretta, e così ci si ritrova rapidamente a parlare di nuovi palinsesti e della stagione televisiva autunnale. Chi invece è stata tirata un po’ in ballo è proprio Paola Barale. Intervistata da TV Sorrisi e Canzoni, la showgirl e conduttrice ha risposto a una domanda sul suo futuro in televisione.

Il pubblico l’ha ammirata a Ballando con le Stelle. Un’esperienza molto importante per lei sia sul fronte della carriera sia su quello personale: “Mi ha tirato fuori un’energia e una vitalità incredibili. Ancora adesso sento una musica latina e mi viene voglia di ballare una salsa”.

In quest’occasione ha lasciato trapelare qualcosa, senza però mai citare il GF VIP o alcun reality show. Ha spiegato d’avere un paio di progetti all’orizzonte, sia in televisione che a teatro: “Come si dice? Stiamo lavorando per voi”. Il suo ritorno sul piccolo schermo è quindi assicurato ma non è ancora detta l’ultima parola sul dove accadrà.