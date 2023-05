Paola Barale parla del suo aborto e indigna il web: la risposta è magistrale

Fonte: IPA Paola Barale, 10 look che hanno fatto la storia (tra influenze pop e calze a rete)

Alla fine degli anni ’90 è stata una delle icone del piccolo schermo ma la Paola Barale di oggi nulla ha da invidiare alla showgirl che teneva compagnia il pubblico ogni domenica pomeriggio a Buona Domenica.

Cinquantenne più che risolta e bellissima, la Barale ha deciso di raccogliere le sue memorie in una biografia dal titolo Non è poi la fine del mondo nella quale, tra le altre cose, ha anche raccontato di aver in passato abortito. La confessione pare non abbia lasciato indifferenti i leoni da tastiera che sui social l’hanno duramente accusata per questa scelta. Alle parole degli haters, la Barale ha risposto pubblicamente in un’intima intervista al settimanale Chi.

Parola Barale, la confessione sul suo aborto indigna il web

Uscirà in tutte le librerie il prossimo 23 maggio il primo libro autobiografico scritto da Paola Barale, dal titolo Non è poi la fine del mondo. La stessa conduttrice e attrice in una recente intervista a Verissimo aveva anticipato che tra i temi toccati nel suo memoir ci sarebbe stato anche l’aborto.

La Barale ha infatti confessato nel libro di essere ricorsa a un’interruzione di gravidanza quando, da giovanissima, era rimasta incinta. Il rapporto con il padre del bambino era troppo acerbo e lei non si è sentita pronta di diventare madre: una storia come tante su una decisione personale che, a quanto pare, ha indignato il web.

In un’altra recentissima intervista, proprio Paola (che è stata tra le protagoniste super glam dell’ultima edizione di Ballando con le stelle) ha raccontato dell’odio che gli si è rivoltato contro dopo la sua confessione.

“Una l’altro giorno mi ha detto che io uccido i figli” ha dichiarato “Neanche commento. Sapevo che ci sarebbero state le critiche, ma so anche che questi sono argomenti dei quali è più scabroso non parlare”.

La risposta alle critiche sull’aborto: Paola Barale magistrale

In risposta agli attacchi ricevuti per la sua confessione su una scelta del tutto personale l’ex volto di Buona Domenica ha affermato: “Credo che come me, nessuna donna al mondo compia questa scelta con superficialità, senza sofferenza, come sono profondamente convinta, però, che ciascuna debba essere libera di fare questa scelta difficile. Come sono altrettanto convinta che qualsiasi decisione una donna prenda, ecco, non dovrebbe mai sentirsi in colpa”.

Le parole della Barale non possono che essere condivisibili e sono state senza dubbio un assist vincente contro chi si sente il dovere di dire la sua su decisioni tanto intime e, in quanto tali, inopinabili.

Paola Barale, Non è poi la fine del mondo: il libro verità

Oltre alla parte dedicata alla dolorosa scelta che ha fatto, il libro Non è poi la fine del mondo di Paola Barale parla anche di amore e di emozioni. Uno dei temi centrali, tra gli altri, è anche la menopausa, periodo molto difficile per le donne e che la Barale ha affrontato a un’età particolarmente precoce: 42 anni.

Il titolo del libro si riferisce proprio alla meno paura che, appunto, Non è la fine del mondo ed è un’autobiografia che Paola Barale, da sempre anche icona di stile, ha ammesso di aver scritto come atto d’amore verso se stesssa e verso chi lo leggerà.