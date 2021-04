Mara Venier, un libro per ricordare la mamma morta di Alzheimer

editato in: da

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

Una Mara Venier inedita e più intima, che racconta la sua vita e ripercorre uno dei momenti più difficili: il sei maggio uscirà Mamma, ti ricordi di me? il libro in cui la presentatrice racconta – anche – dell’Alzheimer, la malattia che ha colpito sua mamma Elsa Masci, scomparsa nel 2015 a 91 anni.

Del romanzo (RaiLibri a cura di Sabina Donadio) e del legame con la sua mamma, la conduttrice ha parlato in una lunga intervista a cuore aperto che ha rilasciato al settimanale Oggi, in cui ha ripercorso i momenti difficili: “L’ Alzheimer è una malattia infida che si nasconde e colpisce a tradimento. Mi ha portato via la mia mamma, Elsa, una donna piena d’amore, energia e passione. Lei era il mio rifugio sicuro”, ha raccontato Mara Venier.

Nel corso dell’intervista ha anche ricordando di quando la mamma è mancata nel 2015, spiegando che fino al 2020 non è più riuscita a guardare le sue foto. “L’ho rivista per caso aprendo un pacchetto nel giorno del mio settantesimo compleanno: un’amica mi aveva regalato un’immagine in cui siamo insieme a Venezia, felici e sorridenti”.

Il lavoro sul libro è iniziato diversi anni fa e al suo interno la conduttrice ripercorre anche alcuni momenti della sua vita, da quando era una bimba fino ai tempi più recenti e proprio sul suo contenuto Mara Venier ha voluto spiegare: “Non è un libro triste e non è solo su mia madre: per farlo ho ritrovato la me stessa bambina, i miei figli da piccoli, Elisabetta e Paolo, e le persone importanti della mia vita. Chi legge capirà che sono così come mi vedete in tv”.

Ne viene fuori un’immagine a 360 gradi della presentatrice che da tanti anni viene seguita con grande affetto dai telespettatori.

Mara nell’intervista a Oggi ha anche raccontato che ad aiutarla a ha superato il dolore per la morte della mamma è stata anche la nascita di Claudio, il bimbo del figlio Paolo: “Lo presi in braccio e sentii una scintilla dentro al cuore: mi invase la gioia e sentii tornare a galla la voglia di vivere”. E che la conduttrice sia una nonna innamorata dei nipoti è evidente anche dai tanti post che dedica a entrambi su Instagram, da cui emerge tutto l’affetto per il piccolo Claudio e per Giulio.

Il romanzo di Mara Venier Mamma, ti ricordi di me? uscirà il 6 maggio per RaiLibri.