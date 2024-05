Halle Berry, il regalo del fidanzato per la festa della mamma: lei nuda

Il fidanzato di Halle Berry, il musicista Van Hunt, posta una foto dell’attrice completamente nuda per la festa della mamma: “Ops, non dovevo farlo”

Halle Berry la trasformista: tutti i suoi tagli, dal pixie cut al bob degli Oscar

Chissà cosa penserebbe ognuna di noi se il proprio marito o fidanzato come pensiero per la festa della mamma postasse una nostra foto di nudo integrale. Soprattutto se i nostri follower fossero non solo dell’ordine delle centinaia, ma delle migliaia. Magari pure un milione e rotti..

E chissà cosa avrà pensato Halle Berry, meravigliosa attrice americana da un milione mezzo di follower, visto che il suo fidanzato, il musicista Van Hunt l’ha fatto davvero.

Domenica Hunt, con cui Halle fa coppia fissa dal 2020, ha pensato bene di pubblicare sul proprio account Instagram una foto dell’attrice completamente nuda, di schiena, con il didietro appoggiato ad una ringhiera. E la seguente didascalia: “buona festa della mamma dal profondo… del mio cuore.

Oh mer**, non dovevo postarlo!… Dovete ammettere che è pazzesco… “.

Immediati, ovviamente, i commenti dei fan. In molti hanno pensato che la foto, e il post, fossero un rimando al nudo postato un anno fa da Halle stessa, nella quale, mostrando le sue famose curve pur coprendosi strategicamente le parti, nella didascalia scriveva: “Faccio quello che voglio fare”.

Tra l’altro il post provocatorio e ironico di Hunt arriva subito dopo quello ben più sentimentale e smielato di Halle, che per il compleanno del fidanzato aveva postato una raccolta di istantanee con il musicista, nei loro momenti più belli insieme come coppia.

Delle due, l’una: o il senso di auto ironia della Berry è inversamente proporzionale a quello di permalosità e quindi la sua reazione al post sarà stata altrettanto divertita. O Hunt ha le ore contate.