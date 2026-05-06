Grande Fratello Vip, le pagelle del 5 maggio: il grande sbaglio di Ilary Blasi (2), l’isteria di Antonella e Alessandra (1), Marco Berry cattivissimo (1)

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Ilaty Blasi

Se cercate un po’ di relax di fronte allo schermo, meglio cambiare canale. L’edizione 2026 del Grande Fratello Vip è la più scatenata di sempre. Le persone all’interno della casa semplicemente non si sopportano, per usare un eufemismo. Liti, scontri, alterchi, grida e persino testate: questi gli elementi del daily, che ritornano ahinoi anche nella puntata in prima serata, in onda su Canale 5 martedì 5 maggio. Le nostre pagelle che, così come coloro che siamo chiamati a giudicare, saranno spietate.

Alessandra Mussolini, che esca pure. Voto: 1

È tutta la settimana che Alessandra Mussolini minaccia di lasciare il gioco, ha persino preparato la valigia, l’ha persino messa di fronte alla porta. La fuoriuscita dal reality, insomma, sembrava ormai decisa ed imminente. E invece… invece ce la ritroviamo ancora qui, protagonista assoluta della serata di questo martedì. Che peccato. Che peccato essere, ancora una volta, costretti a dover abbassare il volume del televisore per rendere sopportabili le grida della bionda concorrente.

Prezzemolo di ogni minestra, è pronta a commentare qualsivoglia avvenimento accada al di là della porta rossa. Ha un’opinione su tutto, anche su ciò che non ha visto e non ha avuto modo di ascoltare. E non si tratta mai di opinioni pacifiche. Dice che non ce la fa più, che vorrebbe un attimo di pace. Anche noi, ed è per questo che speravamo che quel passo verso l’esterno, infine, lo facesse davvero.

Marco Berry e Antonella Elia un cattivo esempio. Voto: 1

Se Alessandra Mussolini è il vertice, alla base del triangolo della cattiveria troviamo Antonella Elia e Marco Berry. La prima finalista e l’ex iena (non così ex) sembrano aver stretto un’alleanza letale. Chi si piglia si assomiglia. Condividono la passione per l’insulto e la tendenza ad alzare i decibel. Sono entrambi sopra le righe, e non in senso buono. Hanno una parola acida per tutti e di parole purtroppo non rimangono mai a secco. Non ci dilungheremo troppo su Elia, perché le recenti testate contro la porta parlano per lei, e anche per noi.

Qualche parola in più si può sprecare su Marco Berry. A parte qualche eccezione, tra i concorrenti del GF Vip 2026 non si contano chissà che menti sopraffini e in Berry nutrivamo qualche speranza in tal senso. Si tratta di un uomo intelligente e arguto, peccato che abbia scelto di utilizzare i numerosi neuroni a sua disposizione per annientare i compagni di gioco. Ogni sentenza è una pugnalata, ha il genio di capire dove colpire e non perde un colpo. Anche lui aveva preparato i bagagli e, alla ricerca di quella serenità anelata da noi e da Mussolini, speravamo che uscisse davvero.

Ilary Blasi perde il controllo. Voto: 2

Ilary Blasi è bella, simpatica e spigliata, ma è davvero adatta alla conduzione del Grande Fratello Vip? Lo sarebbe se i concorrenti fossero persone nella norma, ma non lo sono – e le testate allo stipite ne sono palese testimonianza. Il problema non sono le doti da presentatrice di Ilary, il punto è che per gestire questi Vips più che una showgirl servirebbe una psicoterapeuta dalla pluriennale esperienza. Per quanto provi a restare a galla, Blasi finisce per annegare tra le chiacchiere di coloro di cui dovrebbe essere guida.

A Ilary Blasi diamo 2, ma è un voto che si allarga all’intera redazione. Perché non riusciamo a comprendere la scelta di dare così tanto spazio alle largamente sopracitate liti, e non si può perdonare la mancanza di provvedimenti di fronte ad atteggiamenti così violenti. Tuttavia, la nota sul registro torna a Ilary perché, seppur certamente soggetta alle scelte autoriali, avrebbe il potere sufficiente a rimettere in riga certi scapestrati, fosse anche solo con una simbolica tirata d’orecchie in diretta.

Francesca Manzini, giudizio sospeso

Dare un brutto voto a Francesca Manzini sarebbe, come si suol dire, sparare sulla Croce Rossa. Nei suoi confronti sono già tutti ampiamente arrabbiati, indispettiti, spazientiti, risentiti. In teoria non fa nulla di male: balla, mangia, un tuffo in piscina, una sigaretta in giardino. In pratica, fa tutto con uno sguardo da cucciolo bastonato che ha stufato i compagni di gioco nei primi minuti di conoscenza. Non riusciamo bene a capire perché, ma sembra non piacere a nessuno. Neppure a noi. Si dice sia eccessivamente sensibile, troppo melodrammatica. Ma considerato ciò cui ci sottopongono gli altri, cosa saranno mai un paio di piagnistei… non li votiamo neppure.

Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli fanno il proprio dovere. Voto: 8

Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli sono la quota razionale di questo folle reality. Non sono severe, ma giuste. Quando parlano loro si può finalmente riprendere fiato, sono gli unici momenti in cui non si teme di essere finiti in un multiverso in cui tutto funziona al contrario. Hanno il compito di commentare e opinare su quanto accade, in settimana e in puntata, e lo fanno con puntualità e sensatezza.

Cesara e Selvaggia formano un duo affiatato e compatto, sempre sulla stessa lunghezza d’onda, sempre d’accordo l’una con l’altra. Sempre pronte – e sono le uniche in studio – a sottolineare senza remore tutto ciò che c’è di sbagliato nell’atteggiamento dei concorrenti. Diamo 8 a entrambe, e lanciamo un appello: fatele parlare più spesso, fatele parlare di più.

Tutti gli altri concorrenti che fine hanno fatto? Voto: 5

Abbiamo lungamente parlato di Alessandra, e di Antonella, e di Marco, e di Francesca. E tutti gli altri? Non pervenuti. Ci sono gli ex di Temptations Island, c’è il cantante e c’è la giornalista. Al Gf Vip ci sono personaggi che, sulla carta, sarebbero interessanti, ma che soccombono sotto la strabordante verve dei più cattivi del gioco.

L’unico in grado di catturare qualche momento di attenzione è il ballerino Raimondo Todaro, ma senza troppa convinzione. Lo si nota quando è da solo, si dissolve tra la folla quando sta in mezzo al gruppo. Non abbiamo appigli per promuoverli, ma a tutti gli altri diamo un 5 di incoraggiamento, nella speranza che prossimamente si aprano una breccia e ci liberino, anche solo per qualche minuto, dal gioco dei tre cattivoni.