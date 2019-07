Party dress: come indossarlo in versione estiva

editato in: da

Che look mi consigli per un party serale sulla spiaggia?

Cosa indossare in spiaggia per un party serale? Ma il party dress! Ripescato direttamente dagli anni ’80, adesso è tornato alla grande. Mini, luminoso, fresco e leggerissimo, fa risaltare al massimo l’abbronzatura appena presa, soprattutto se messo nel modo giusto. Come abbinarlo con stile? Ecco qui qualche consiglio.

Party dress: in paillettes

Il party dress in paillettes, soprattutto se in versione mini, ha un allure anni ’80 che adesso va moltissimo. Questo genere di abito si addice bene ai fisici androgini e a rettangolo, oppure alle donne a mela, che vogliono puntare l’attenzione sulle gambe. L’ideale, soprattutto per i fisici a rettangolo, è quello di creare otticamente un punto vita in modo da muovere la figura, con cinture sottili o foulard leggerissimi.

Party dress: in versione metal

Il party dress in paillettes è super luminoso se è in versione metal, indipendentemente dal fatto che sia dorato o argentato. Ovviamente la scelta del colore dipenderà dalla vostra carnagione: in caso di sottotono freddo, sarà meglio optare per l’argento, in caso di sottotono caldo, l’oro o il rose gold (oro rosa) funzionerà meglio.

Party dress: in tulle

Il party dress è delizioso anche in tulle oppure in raso di seta, sempre corto sopra il ginocchio, altrimenti il rischio è quello di sembrare un po’ troppo un abito da cerimonia, sopratutto se è in toni neutri. Se volete renderlo più rock, aggiungete dettagli strong, come sandali con borchiette in metallo e una envelope bag snake print, in pieno stile anni ’80. In caso di trasparenze, la mia raccomandazione è quella di indossare sempre biancheria invisibile, quindi nude, oppure tono su tono, in modo che si veda il meno possibile.