Nella rubrica dedicata alle vostre richieste, questa settimana rispondo a Paola, che mi chiede con che colori poter abbinare un tubino morbido bordeaux per un matrimonio. Ecco qui qualche consiglio su come abbinare in generale questo colore in caso di cerimonia!

Come abbinare un abito bordeaux per una cerimonia: con il metal

Piccola premessa: ai matrimoni è bene non indossar qualunque colore possa in qualche modo offuscare la sposa. Ecco perché non si dovrebbe indossare il rosso. Il bordeaux, essendo più scuro e discreto invece, è portabile. E ora veniamo a noi: con il metal non sbagliate mai. Sul bordeaux personalmente vedo bene un dorato o rose gold, ma, se avete sottotono freddo, potete benissimo mettere l’argento. Anche i gioielli dovranno essere scelti con lo stesso criterio.

Come abbinare un abito bordeaux per una cerimonia: con il nero

Il nero sta bene con tutto, probabilmente è la scelta più facile. Sappiamo però che ad un matrimonio non va indossato… ma per gli accessori possiamo fare un’eccezione! Un sandalo con una pochette nera ad esempio andranno benissimo, soprattutto in caso di pantalone palazzo o jumpsuit lunga che lo copriranno parzialmente.

Come abbinare un abito bordeaux per una cerimonia: con il nude

Il nude è un colore neutro che va sempre bene. Vi raccomando però di abbinare anche il colore della pochette, altrimenti rischiate di indossare troppe sfumature tutte insieme. Una dritta utile: se volete allungare otticamente le gambe, preferite il nude al nero.

Come abbinare un abito bordeaux per una cerimonia: tono su tono

Tono su tono, altra scelta azzeccata con cui non si sbaglia mai! Provate ad indossare accessori più chiari o più scuri di una tonalità rispetto a quella dell’abito e avrete risolto il problema. In alternativa, potete fare come nella foto qui sotto: envelope bag più scura e sandalo dorato che aggiunge luce all’insieme.