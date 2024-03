Abito a vestaglia, il capo imperdibile per la primavera

Come indossare l'abito a vestaglia? Vediamo qualche spunto per indossarlo subito!

Fonte: Getty Images Idee di look per portare l'abito a vestaglia

Ve lo dico subito, così capite da che parte sto: l’abito a vestaglia mi piace un sacco! Lo trovo chic, elegante, adatto a molti fisici (sul serio, leggete di seguito per vedere i dettagli), fresco e morbido, perfetto per l’estate. In una parola: indispensabile. Ecco qui di seguito qualche idea di look per farvi venire voglia di cercarne uno, se già non lo avete nell’armadio!

L’abito a vestaglia: a chi sta bene

Quando dicevo che sta bene più o meno a tutte, non scherzavo: a meno che non vogliate mascherare il punto vita, sia che abbiate un fisico a clessidra, che a rettangolo, sia che abbiate molto seno o le spalle larghe, l’abito a vestaglia non può che starvi bene. L’unica accortezza, se non volete segnare il punto vita, è quella di sceglierlo di un tessuto morbido e scivolato in modo che non vi fasci, ma accompagni dolcemente le linee del vostro corpo.

Fonte: Getty Images

Che accessori abbinare all’abito a vestaglia

A mio parere, l’ideale con un abito di questo genere sono le scarpe basse (sandali, mules o sneakers), perché gli danno quell’aria molto casual chic e, soprattutto, sono calzature che potete portare tutti i giorni. In caso di serate un po’ più glamour, però, potete tranquillamente portare un sandalo alto o una scarpa con il tacco. L’unica che eviterei è la décolleté: invecchia un po’ l’insieme.

L’abito a vestaglia: idee di look

Versione floreale

La fantasia floreale funziona benissimo anche su questo genere di vestito, da portare senza troppi orpelli: gioielli minimal, al massimo una camicia o una giacca in jeans sulle spalle e sandali o sneakers.

Fonte: Getty Images

In tinta unita

Chic e senza troppo sforzo. Scegliete un modello in cui potete legare in vita la cintura e portare morbida la parte superiore dell’abito, come se fosse una camicia annodata in vita. Il bello di questo abiti è che potete scegliere voi se portarli aderenti oppure morbidi e scivolati. Personalmente, io preferisco di grand lunga la seconda opzione: sono più casual, più streetstyle… più effortless chic appunto!

Fonte: Getty Images

L’abito a vestaglia nelle stagioni fredde

È vero, questo tipo di abito è perfetto per l’estate, ma nulla vi vieta di portarlo anche quando fa freddo: vi basta adeguare gli accessori e il capo spalla! Ad esempio, potete indossarlo con un cardigan oversize lungo come l’abito, oppure con uno scaldacuore incrociato. Ai piedi, se l’abito è lungo, andranno benissimo stivaletti alla caviglia, altrimenti un bel paio di stivali al ginocchio, con o senza tacco!

Quando indossare l’abito a vestaglia

Proprio per il fatto che è estremamente femminile, questo genere di abito si presta davvero ad essere portato in qualunque contesto, dalla cerimonia all’ufficio, dipende dagli accessori con cui lo abbinate. Ad esempio, per un matrimonio sarà perfetto in una fantasia delicata o in tonalità pastello, abbinato ad una scarpa alta e alla pochette coordinata. Per l’ufficio invece sarà perfetto con un mocassino o con una stringata e un blazer.