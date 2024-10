La Principessa ha sfoggiato un capo che dovremmo avere tutte nel nostro armadio: come copiare il suo look

È il marrone il colore dell’autunno, in tutte le sue sfumature, da scegliere per gli outfit ma anche per il trucco. E lo sa bene la Principessa Kate Middleton che, in una delle ultime uscite ufficiali insieme al marito il Principe William, ha sfoggiato un cappotto marrone cioccolato che è diventato subito il capo che tutte noi vogliamo nell’armadio.

Avvolgente, caldo e lungo, è il perfetto alleato per affrontare le temperature più basse e per farlo con eleganza e stile, sfruttando la palette autunnale e, in particolare, le sfumature del cioccolato tra i trend della stagione. Lo possiamo indossare anche noi, per sentirci proprio come una principessa.

Kate Middleton, il suo cappotto marrone cioccolato è il capo must have

È marrone mania, in ogni sua sfumatura che possiamo abbinare con tutti i colori e che, seguendo l’armocromia, è possibile sfoggiare con l’incarnato di ogni persona. Basta scegliere la nuance più adatta e lasciarsi avvolgere da questo colore capace di declinarsi in tanti stili differenti.

Dal trucco (il rossetto marrone è davvero la svolta da provare per questa stagione), agli accessori, senza dimenticare i capi di abbigliamento, è il marrone è il colore da scegliere in ogni occasione.

Come ha fatto la principessa Kate Middleton, che lo ha abbinato a un abito midi a pois bordeaux (anche questo tra i colori da sfoggiare per questo autunno), con un grande fiocco a chiuderlo sul collo, pochette e scarpe nere con il tacco.

La principessa ha optato per un modello doppio petto, cioccolato, lungo fino alla metà del polpaccio, non troppo stretto, ma comunque fasciante: il risultato è extra chic ed è facilmente replicabile anche da noi, per essere sempre alla moda, ma senza dimenticare eleganza e bon ton.

E se c’è un membro della Royal family che difficilmente sbaglia look o abbinamenti, quella è proprio lei: sempre perfetta in ogni occasione, ci regala le linee guida per essere sofisticate in ogni situazione.

Kate lo ha sfoggiato per il giorno, ma nulla ci vieta di indossare il marrone anche di sera, accompagnandolo a capi di colori diversi, anche a contrasto come il giallo. L’importante è non eccedere o, comunque, rimanere fedeli al proprio stile anche provando a osare un po’.

A chi sta bene il marrone

Tanti modelli, tante sfumature di marrone, ma un’unica regola: avere un cappotto di questo colore anche noi per affrontare con stile e classe l’autunno 2024.

Se, in passato, i colori must have per le giacche possono essere stati il nero o il grigio, questa volta è il marrone a predominare e, scelto nella giusta tonalità, può stare bene davvero a tutte. Quindi niente paura sia nella scelta di capi in questa nuance, sia negli abbinamenti, perché si sposa a tantissimi colori diversi: da quelli neutri, senza dimenticare rosso, giallo o blu.

Cappotto marrone come una principessa: quali scegliere

Come scegliere un cappotto marrone per uno stile da principessa? Un’opzione ce la offre Allegra K che propone un capo più corto, ma sempre modello doppiopetto, con tasche oblique completamente foderate. Un modello che abbraccia il corpo e che risulta moto sofisticato in ogni occasione.

Cappotto doppiopetto di Allegra K Abbraccia le forme del corpo con eleganza e si può indossare in ogni occasione

È più lungo quello proposto da Minetom: supera il ginocchio ed è dotato di tasche molto ampie. Il tessuto è morbido e ha una vestibilità che risulta un po’ più ampia, magari per poter indossare capi più caldi sotto. Anche questo cappotto è adatto a outfit da giorno, ma anche da sera.

Cappotto lungo di Minetom Ampio, comodo e adatto a look eleganti ma anche sportivi

Di un marrone più scuro il blazer di Only, senza bottoni che può essere indossato come un cappotto corto nelle giornate più calde. È un capo passepartout in quanto può essere indossato sia con un abbigliamento elegante e classico, ad esempio un abito midi come quello della Principessa Kate Middleton, oppure con jeans e maglione leggero.

Cappotto corto di Only Senza bottoni, versatile e molto bello

Modello doppiopetto e cintura in vita per il cappotto di Jophy & Co., avvolgente e con un’ottima vestibilità che permette di indossare maglioni pesanti. È dotato di un cappuccio che lo rende caldo e perfetto per le temperature più basse.

Cappotto di Jophy & Co. Con cintura e cappuccio, lungo fino a metà gamba

Kboplemq propone un trench lungo, leggero e con cintura. Ha il colletto a risvolto, i polsini regolabili ed è adatto alle mezze stagioni. Un grande classico da sfoggiare, naturalmente, in marrone.

Trench lungo di Kboplemq Colletto a risvolto, cintura e polsini regolabili

Sempre di Only, vi è il cappotto con due bottoni che arriva a metà coscia, ha il taglio dritto, collo a risvolto e un’ampia scollatura. Adatto ai primi freddi, si può indossare in base ai propri gusti e con tutti i tipi di capi.

Offerta Cappotto di Only Con due bottoni e un’ampia scollatura

I modelli più particolari di cappotti marroni

Ai grandi classici possiamo affiancare modelli più particolari, se si desidera sfoggiare un look più grintoso o personale. Il colore è sempre il marrone, nelle sue declinazioni, mentre cambiano tessuti e modelli da sfoggiare in questo autunno inverno.

Gli abbinamenti possono essere i più disparati, ma bisogna sempre ricordare che si può giocare con i contrasti di colori e stili.

Facile da indossare in ogni occasione il cappotto in finta pelliccia di The Drop: ha grandi risvolti e tasche, lungo fino alle ginocchia, lo si può sfoggiare con un vestito elegante, oppure con pantaloni e maglione: si chiude con i bottoni.

Cappotto di The Drop In finta pelliccia, caldo e dalla vestibilità ampia

Babao propone un trench doppiopetto in ecopelle, con bottoni dal design semplice e molto lineare: capo perfetto per l’autunno e per dare un tocco particolare a ogni outfit.

È sempre in finta pelle il trench marrone oversize di Owegvia, molto lungo e aperto, da chiudere con la cintura in vita: in tessuto traspirante è anche molto confortevole e morbido. Regala un aspetto grintoso a tutti gli abbinamenti possibili.

Trench di Owegvia Cappotto oversize per un look pazzesco

