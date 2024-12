Kate Middleton, il look per Natale a Sandrigham è pieno di fascino

Kate Middleton, i look rossi per dicembre

Kate Middleton dovrebbe deliziarci con la sua presenza il 25 dicembre. Infatti, la Principessa del Galles è attesa a Sandringham dove parteciperà accanto a Re Carlo e Camilla alla messa di Natale e poi al pranzo con la Famiglia Reale. In queste occasioni, i suoi look sono state delle vere e proprie rivelazioni.

Kate Middleton, i cappotti sartoriali per Natale

I programmi di questo Natale per Kate Middleton e William sono ancora un po’ vaghi, senza contare il pasticcio del biglietto di auguri. Ma c’è quasi la certezza che presenzieranno alla messa nella Cappella di Maria Maddalena, come ogni anno, assieme a Carlo, Camilla e al resto dei membri senior della Famiglia Reale.

Kate dunque sfilerà accompagnata da suo marito e dai figli George, Charlotte e Louis fino in chiesa e qui la vedremo indossare il suo look di Natale.

Lady Middleton segue un dress code preciso il 25 dicembre, d’altro canto è quello che impone il protocollo di Corte, anche se lei lo personalizza in modo originale.

Fonte: IPA

Dunque, ci aspettiamo di vedere la Principessa del Galles indossare un cappotto, un cappello coordinato e guanti.

Kate generalmente si affida ai suoi brand di fiducia. Da quando è sposata con William, l’abbiamo vista preferire i capispalla di Catherine Walker e di Alexander MacQueen. Anche se qualche volta ha fatto eccezione. Ad esempio nel 2016 ha indossato un cappotto con collo in finta pelliccia di Hobbs. Oppure nel 2017 ha optato per un cappotto in tartan di Miu Miu, mentre nel 2014 si è presentata con un cappotto doppiopetto in tweed di Lock & Co.

Fonte: IPA

Kate Middleton, i colori del look di Natale

Generalmente i soprabiti seguono delle tonalità precise che in qualche modo richiamano le feste natalizie, senza però eccedere nei colori sgargianti. In generale, Kate predilige il rosso scuro e il bordeaux, il verde bosco, il tartan e il blu in tutte le sfumature. Ovviamente il nero è vietatissimo ma anche il giallo o il rosso fuoco li evita.

Fonte: IPA

Gli accessori sono coordinati al cappotto. Il cappello è una presenza fissa, ad eccezione del 2016. In genere, Kate si affida per il copricapo a Philip Treacy, con delle varianti. Spesso si protegge dal freddo con dei guanti. Ma non sempre.

Kate Middleton, borse e scarpe

Dal 2011 ad oggi, Lady Middleton non ha mai rinunciato ai tacchi, anche quando portava i suoi figli piccoli in braccio fino alla chiesa. Certo non si trattava di stiletti, ma tacchi dai 7 ai 10 centimetri di varia larghezza. Le sue décolleté preferite restano quelle di Gianvito Rossi, ma ha indossato anche delle Todd’s. Infine, a volte ha preferito gli stivali come nel 2022 e nel 2023, ma anche nel 2014.

Fonte: IPA

Per quanto riguarda le borse, la Principessa ama molto le clutch che porta anche con look di giorno. Più raramente la vediamo con hand bag.