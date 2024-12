Kate Middleton, il pasticcio della cartolina di Natale cancellata subito dai social

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton di nuovo vittima di un pasticcio mediatico. La cartolina di Natale sparisce dai profili Instagram e X ufficiali, pochi minuti dopo essere stata condivisa. Per poi riapparire in un nuovo formato. Evidentemente, la Principessa del Galles deve mettere in riga il suo ufficio stampa.

Kate Middleton, l’incidente con la cartolina di Natale sparita e sostituita

Dopo il caos mediatico della scorsa primavera a causa della foto ritoccata che venne condivisa per la Festa della Mamma, Kate Middleton si ritrova nuovamente al centro di una situazione simile. Anche se questa volta la polemica è decisamente meno feroce.

Tutto ruota intorno alla cartolina di Natale che William e Kate hanno condiviso nel tardo pomeriggio del 19 dicembre sui loro profili social. Il biglietto di auguri corredato da una foto di famiglia coi tre bambini, George, Charlotte e Louis, ha subito fatto parlare di sé per la scelta anticonvenzionale dell’immagine. Infatti, per la prima volta William e Kate hanno scelto uno scatto già pubblicato e non inedito, comparso nel video dello scorso settembre in cui la Principessa del Galles annunciava la fine della chemioterapia e il suo ritorno graduale alla vita pubblica.

Poco più di un’ora dopo il post con la nuova cartolina di Natale di Will e Kate è sparita dai social. Un incidente di cui pochi si sono accorti nell’immediato, ma che ha fatto subito scalpore. Si temeva ancora una volta che ci fosse stata una qualche manipolazione all’immagine.

In realtà, poco dopo la rimozione, la cartolina di Natale è subito ricomparsa sui profili social dei Principi del Galles, ma in una nuova versione dove il ritratto di famiglia è più grande e messo ben visibile in primo piano.

Dunque, si è tratto di un semplice pasticcio da parte dello staff di William e Kate, che evidentemente ha messo online la versione errata del biglietto di auguri. D’altro canto, è evidente che si tratta di un errore di qualcuno dei loro collaboratori, perché il commento che accompagna l’immagine non è firmato con le sigle W & C, ossia William e Catherine, con cui i Principi siglano i loro messaggi personali.

Kate Middleton, figuraccia contenuta

Una brutta figura contenuta che però non è passata del tutto inosservata. Nella nuova versione il biglietto di auguri è al centro dell’immagine animata in cui scende la neve, mentre sullo sfondo si vede un albero di Natale, riccamente addobbato.

Non si fa cenno al pasticcio della cartolina sostituita tra i commenti dei sudditi e dei sostenitori di William e Kate. Al contrario, sono solo messaggi di auguri e tanti complimenti per la scelta di quel ritratto di famiglia che li immortala in un momento significativo di quest’anno così difficile, dopo la diagnosi di cancro alla Principessa.

Qualcuno scrive: “Perfetta cartolina di Natale con foto di famiglia! Buon Natale e un felice anno nuovo a tutti voi! ♥️”; “Buon Natale, vostre altezze reali! Spero che la gioia della guarigione della principessa Catherine renda questo il più speciale di sempre ❤️”; “Bellissimo e vero biglietto di auguri di Natale! ❤️ Un felice Natale alla famiglia reale 🙌”.

William, Kate e i bambini sono già da qualche giorno nel Norfolk, nella loro casa di campagna, Anmer Hall. Quest’anno sono partiti prima e hanno persino saltato il pranzo pre-natalizio con Carlo a Buckingham Palace, per ritagliarsi più tempo insieme, senza formalità e protocolli di Corte. Dovremmo rivedere la Principessa del Galles il giorno di Natale a Sandringham.