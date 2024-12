Kate Middleton, il pranzo pre-natalizio potrebbe deludere seriamente

Kate Middleton, i look rossi per dicembre

Kate Middleton potrebbe non essere presente oggi 19 dicembre al pranzo pre-natalizio che Re Carlo è solito dare a Palazzo. Lei e William non hanno mai confermato la loro presenza, perciò si teme che diano forfait.

Kate Middleton, in dubbio il pranzo pre-natalizio

Kate Middleton ha stravolto le tradizioni natalizie della Famiglia Reale. Ma Re Carlo glielo ha perdonato in considerazione dell’anno terribile che ha vissuto a causa della diagnosi di cancro.

Dunque, Kate e William potrebbero non apparire a Palazzo oggi, perché avevano intenzione di partire prima per Anmer Hall, nel Norfolk, dove trascorreranno tutte le Feste. Poi dovrebbe presenziare la mattina di Natale alla messa nella Chiesa di Santa Maria Maddalena a Sandringham insieme a Re Carlo, Camilla e agli altri membri della Famiglia Reale. È ancora poco chiaro se i Principi del Galles si fermeranno anche per il pranzo o torneranno direttamente ad Anmer Hall dove potrebbero attenderli i Middleton.

William ha accennato a come intendeva trascorrere le vacanze di Natale, sottolineando il desiderio di un’esperienza familiare più rilassata. Ha detto di non vedere l’ora di fare “lunghe passeggiate con il cane di famiglia” durante il loro soggiorno a Norfolk, evitando impegni troppo formali.

Insomma, il programma di William e Kate per i prossimi giorni resta molto fumoso. A cominciare dal pranzo pre-natalizio. Questa riunione dà la possibilità alla Famiglia Reale allargata di ritrovarsi prima che i membri senior si ritrovino per una festa più intima a Sandringham.

Kate Middleton, la tradizione del pranzo pre-natalizio a Palazzo

Il pranzo pre-natalizio si svolge solitamente a Buckingham Palace, ma negli ultimi anni, dopo il Covid, è stato organizzato al Castello di Windsor. Tradizionalmente, era ospitato dalla Regina Elisabetta II che aveva modo di festeggiare il Natale con tutti i parenti, anche quelli più lontani, prima di recarsi in campagna.

Adesso il compito è passato a Re Carlo. Anche se quest’anno ci sono parecchi cambiamenti. A cominciare dalla assenza certa di Andrea e Sarah Ferguson.

Anche se si tratta di un pranzo in famiglia, a Palazzo è sempre richiesto un certo decoro e il rispetto del protocollo. Come ha osservato l’esperta della BBC Jennie Bond: “Non riesco proprio a immaginare la famiglia reale sdraiata sui divani in pantofole e pantaloni larghi, a trangugiare alcolici e cioccolatini come tutti noi”, ha detto. “Un certo grado di decoro è ancora richiesto“.

Kate Middleton, il dress code del pranzo pre-natalizio

Naturalmente, questo vale anche per il dress code. Negli anni precedenti, Kate è stata avvistata arrivare in auto con William e i bambini indossando abiti formali, ma dallo spirito natalizio. Di solito opta per look dai colori accesi, come il fucsia e il rosso. Ma anche il tartan è un motivo cui ricorre sotto le Feste.

Gli abiti sono preferiti ai pantaloni e ai completi spezzati. Lady Middleton sceglie di solito modelli bon ton con ad esempio un fiocco intorno al collo di dimensioni variabili.