Kate Middleton, il segreto di un Natale semplice e magico per la sua famiglia

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Kate Middleton, il segreto di Natale

Anche per Kate Middleton, icona di stile e mamma affettuosa, il Natale rappresenta un momento di gioia e normalità, nonostante il ruolo di spicco che lei e il Principe William ricoprono nella famiglia reale. Attraverso gesti semplici e tradizioni familiari, la coppia regala ai loro tre figli – George, Charlotte e Louis – un’esperienza natalizia fatta di calore e amore, lontana dai riflettori.

Kate Middleton, la semplicità come chiave del Natale

Nonostante l’immaginario collettivo associ le festività reali a sontuose cene e abiti formali, Kate Middleton e il Principe William puntano a ricreare un’atmosfera “normale” per i loro figli. Tra le mura di casa, non mancano decorazioni natalizie dal sapore kitsch, come il cartello “Santa Stop Here” che potrebbe spuntare fuori dal palazzo. Secondo l’ex maggiordomo reale Grant Harrold, “Kate e William sono genitori con un grande senso dell’umorismo e fortemente orientati alla famiglia. Si può quasi garantire che abbiano decorazioni che trasmettano gioia e leggerezza”.

Le tradizioni natalizie dei Cambridge includono calze appese al camino, mince pie e latte lasciato per le renne, piccoli dettagli che fanno sentire i bambini coinvolti e parte di qualcosa di speciale. Non mancano neanche i classai film natalizi: uno dei film preferiti di William è Elf, che guardano insieme ogni anno. E la colonna sonora? Non può mancare Feliz Navidad, che riempie la casa di allegria.

Lunghe passeggiate e il calore della famiglia reale

Un’altra tradizione che Kate Middleton e William coltivano è quella delle passeggiate natalizie con il loro cane, Orla, un adorabile cocker spaniel regalo di James Middleton, fratello di Kate. Le camminate all’aperto a Sandringham rappresentano un momento di relax e connessione con la natura, lontano dalla formalità degli impegni reali.

William, parlando a un evento con i militari, ha condiviso quanto questi momenti siano speciali per lui e la sua famiglia. “Amiamo portare il cane a passeggio durante il Natale. È un’occasione per trascorrere tempo insieme e godersi la tranquillità”. Questo piccolo rituale, semplice e intimo, si affianca alla confusione gioiosa delle riunioni familiari con 45 membri sparsi in diverse stanze del palazzo.

L’amore per le piccole cose

Nonostante gli eventi formali della famiglia reale, come la passeggiata mattutina verso la chiesa a Sandringham, Kate Middleton riesce a bilanciare la regalità con la normalità. Attraverso gesti apparentemente semplici, come decorare l’albero insieme ai figli o cucinare dolcetti natalizi, Kate mostra come il lusso non sia sempre sinonimo di felicità.

La sua eleganza discreta traspare anche nei look scelti per le festività. Se nei momenti privati predilige abiti comodi e casual, nei contesti pubblici incanta con cappotti raffinati e accessori senza tempo. Iconico il cappotto Catherine Walker indossato per Natale nel 2019, abbinato a un cappello verde e guanti coordinati, un omaggio alla tradizione e allo stile britannico.

D’altro canto, per le occasioni più intime, Kate opta spesso per look più casual ma sempre curati: maglioni natalizi in cashmere, pantaloni comodi e stivali in pelle. I dettagli fanno la differenza, come una spilla vintage o una sciarpa dai colori caldi. Le sue scelte non passano mai inosservate, riuscendo a coniugare funzionalità e glamour.